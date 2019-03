La discriminación no solo tiene que ver con el rechazo de una persona hacia otra sino implica el cercenamiento de derechos en muchos espacios como el acceso a la salud, a la educación y el trabajo, afirmó Francisco Benítez, abogado del Centro de Consejería y Denuncias de VIH/Sida que recibe casos de personas que sufren discriminación por el estado serológico positivo o por presunción de este.

“Una persona vulnerable de por sí por su condición de pobreza o por su condición geográfica ya tiene una restricción de acceso ya sea a la salud por ejemplo y si a eso se suma su condición de vivir con VIH es un factor agravante en Paraguay porque ese mínimo acceso a la salud que se presta para un ciudadano con estas condiciones se agrava”, afirmó.

Destacó que al ser el Estado el que ofrece un servicio y la persona que está encargada de prestar ese servicio tiene que saber que no puede discriminar ni prejuzgar mucho menos rechazar o negar la atención.

La Ley Nº 3940/09 es la único que establece prohibiciones contra la discriminación pero para personas que viven con VIH y entre sus restricciones se encuentra taxativamente el que cualquier institución sea pública o privada solicite el test de VIH para emplear a una persona o mantenerla en su puesto.

“Tuvimos la experiencia con laboratorios privados que dicen que el paciente firmó una autorización para que se de el resultado a la empresa pero esa rúbrica es nula para la ley porque el consentimiento debe ser voluntario y previo o sea, la persona debe recibir consejería sino no existe consentimiento porque eso no se da si no se tiene información suficiente”, señaló Benítez en contacto con la R800 AM.

Lo mismo ocurre con los postulantes a becas tanto las ofrecidas por el Estado o gestionados a través de él en el exterior. “La ley 3940 prohíbe la exigencia del test a condición de acceso para la actividad que sea y esto se debe denunciar para que a la persona afectada se le restaure el derecho y quien lo solicite está expuesto a ser multado y no hay justificativo porque la ley está vigente en todo el territorio paraguayo”, explicó.

Benítez instó a todas las personas que viven una situación similar a presentar la denuncia de lo contrario se deja en tela de impunidad a quienes violan la ley que al ser administrativa se sanciona con multa y también puede tener consecuencias legales y civiles.

Las personas que revelan un estado serológico también están expuestas a ser denunciadas con una causa penal por violación del derecho a la intimidad y las multas pueden ir hasta los G 10 millones.

En el caso de los laboratorios que remiten los resultados a empresas e instituciones se exponen también a multas y cierre temporal y definitivo en caso de reincidencia. “Solo el médico y el paciente deben conocer los resultados y en caso de ser positivo esto se remite a PRONASIDA para el registro pero sin identidad del paciente”, agregó.

“Uno de los grandes problemas que permiten la discriminación es la falta de información y educación y así como se puede multar y demandar a los laboratorios y las empresas, los funcionarios o personal que obliga a una persona a realizarse el test como condicionamiento está expuesto a ser denunciado por coacción porque este se encuentra en una situación de poder y lo hace contra la voluntad del otro”, puntualizó.

El Centro de Consejería y Denuncias de VIH/Sida y DDHH Paraguay ofrece atención gratuita, está ubicada en Venezuela 888 casi Diagonal Molas. También se puede llamar a la línea gratuita desde Tigo *3535 y WhatsApp 0985649119 o ingresar a la web www.denuncias-vih.org.py