En entrevista con la radio Universo 970 AM, la doctora Adriana Amarilla indicó que el número reproductivo básico (R0), por el cual se estima la velocidad con que una enfermedad puede propagarse en la población, muestra un escenario auspicioso, ya que el RO comunitario está por debajo del 1. No obstante, dijo que aún toma este índice con cautela.

Al anterior indicador de la situación actual del coronavirus en Paraguay, se suma la baja ocupación de camas y las pocas consultas por cuadros respiratorios, según resaltó la directora de Promoción de la Salud.

La entrevistada aseguró que la capacidad de testeo se encuentra en 700 y que “estamos muy bien” al hacer un comparativo con los demás países y promediando por el millón de habitantes. No obstante, remarcó que el testeo de por sí solo es un dato epidemiológico y no se configura en un elemento primordial para decir que la situación es buena si es que no se controla y aísla a la población contagiada.

Sobre los casos de asintomáticos, la doctora indicó que Salud Pública implementa la estrategia de ir a los barrios y empresas a realizar las pruebas, y además establecer el “modo COVID de vivir” como si fuera que todos tenemos el virus.

“Brasil es un epicentro de contagio regional y podría ser mundial”, dijo en otro momento.