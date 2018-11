Marcelo Pinheiro, alias “Piloto”, dio una extensa conferencia de prensa en la Agrupación Especializada, con el objetivo de reconocer que es un traficante de armas y drogas, pero al mismo tiempo aclarar que nunca fue ni será un terrorista. Esto, ante la acusación de que el coche bomba que detectó la Policía, era supuestamente un plan suyo y del Comando Vermelho, para atentar contra una cárcel.

“Todo el mundo se dedica al comercio de armas y drogas, yo me dedico al tráfico de armas y drogas, compro en Asunción vendo en Ciudad del Este, en Pedro Juan, en Salto del Guairá, normal, todo el mundo sabe de eso, pero terrorista nunca, nunca, inaceptable, por eso estoy hablando acá”, dijo Pinheiro.

En tal sentido aclaró que no dará la identidad de sus proveedores, sin embargo, resaltó que la única que puede tener acceso a las armas es la Policía, que le vende a un alto precio y luego él las vuelve a comercializar a un monto mayor.

Pinheiro confesó que durante cinco años vivió en Ciudad del Este con total tranquilidad. “Tenía un respaldo: Abel Cañete, él me avisaba cuando la Policía del Brasil venía a atraparme, él es el responsable de tirar ahora toda esta versión del atentado”, afirmó Pinheiro.

Consultado acerca por qué responsabiliza a Cañete de inventar la versión del plan de fuga, respondió que anteriormente él le pagaba muy bien para mantener su tranquilidad. “Primero das una entrada y pagás una matrícula y después seguís pagando mensual, esos valores son graves”, sostuvo Piloto y se negó a dar cifras.

“Es un corrupto que está tirándome como terrorista, si él no hubiese dicho eso no estaría hablando ahora, que me muestre una prueba de que soy propietario del carro bomba que iba a explotar acá”, cuestionó brasileño.

INTENCIÓN DE QUEDARSE EN PARAGUAY

Consultado acerca de la versión de que prefiere quedarse preso en Paraguay antes que irse al Brasil, aclaró que en cualquier lugar: “La cárcel es cárcel” y añadió “acá donde estoy, me quedo 24 horas en una celda chica, sin ningún privilegio, ni televisión tengo, estoy trancado en un lugar de alta seguridad”.

Pinheiro definió a la Agrupación Especializada como el lugar más seguro que conoce y se preguntó quién sería el loco que se atreviera a invadir una cuartel de la policía.