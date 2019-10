POR MARCELO PEREIRA

Periodista

El intendente de Asun­ción, Mario Ferreiro, tiene algunas simili­tudes con el personaje de la nueva película del momento, el Joker, más conocido como Guasón. No está enfermo de la cabeza ni lidera grupos cri­minales como en la historieta hecha película, pero se ase­meja bastante como come­diante patológico y en ser un genio para convertir la ciu­dad en caos. Para algunos, el mediático y DJ conver­tido a político fue un héroe cuando ganó las eleccio­nes en el 2015, pero para la mayoría de los asun­cenos se retira de escena dentro de 12 meses como villano, pues su gestión ha legado una ciudad caótica.

Sus bromas, risas forzadas y chistes no fueron suficientes para desdibujar una imagen negativa de la gente sobre su administración en el muni­cipio de Asunción. Hace tan solo 4 años triunfó en las elecciones municipales, en diciembre del 2015, a través de la alianza Juntos Pode­mos, pero pronto se olvidó de las denominaciones de Madre de Ciudades y Capi­tal Verde del Paraguay.

El comunicador y animador de fiestas, en reiteradas oca­siones, reconoció que posee una pésima gestión, mencio­nando que “sería un cínico en decir lo contrario”, pero comentó que el éxito como el fracaso tiene mucho que ver con su grupo político. “La derrota del equipo la tiene el técnico, pero en gran parte también los jugadores”, dijo.

Jorge Rubiani.





RUBIANI: “LA PEOR GESTIÓN”

Respecto a la Asunción que tenemos, el arquitecto e his­toriador Jorge Rubiani dijo que no visualiza hechos posi­tivos en la administración de Ferreiro. “Nada, ningún elemento positivo porque no resolvió ninguno de los pro­blemas que yo mencionaré, ni siquiera vale la pena ana­lizar su gestión. Creo que es la peor en los últimos 30 años de democracia, creo que es la peor gestión”, sentenció.

Rubiani afirmó que la ciu­dad está en una situación casi de “colapso” y expresó que es un comentario gene­ral y no solo del asunceno. “Yo lo digo porque todos los mecanismos más puntuales para medir esta situación son el sistema vial, el tráfico, la recolección de basuras, el tratamiento de las basuras y sobre todo el control urbano que se encuentra hace rato en abandono con intervenciones que agravan más el problema en vez de resol­verla”, comentó.

Señaló que ya no “quedan prácticamente lugares tran­quilos” para acudir con la familia o amigos e insis­tió en el conflicto vial. Sos­tuvo que Asunción tiene 5 vías de acceso a la ciudad que corresponden a los caminos reales de la época de la colo­nia, que vienen con un sis­tema de cono truncado hacia el centro y se interrumpen todo en un mismo lugar. “Entonces, ni siquiera es pequeño detalle, visible, de consecuencias desastrosas. En vez de solucionarlo, se ha intensificado por el incre­mento del parque automo­tor. Es por eso que tenemos problemas de tránsito todos los días”.

Mario Ferreiro.







CLIENTELAS PARTIDARIAS

Por otra parte, Rubiani sostuvo que el municipio de Asunción ya no debe usarse como un “centro de colocación de las clientelas partidarias”, situación que pone en riesgo las “necesi­dades reales de la ciudad, al presupuesto y a los pro­yectos en curso fundamen­talmente”. Agregó que “acá no se puede sencillamente seguir amparando el cri­terio partidario de que las instituciones públicas se conviertan en centro de colocación de las cliente­las partidarias”, sentenció.

El arquitecto cuestionó a la administración central por su falta de respaldo a lo que tiene que ser la “imagen pública más visible al país”, pero resaltó que no es del todo responsable ante una admi­nistración que no se preocupó en “gestar las negociaciones indispensables”.

“Un político no puede alegar heredar los problemas”

“En Asunción hay dos cues­tiones. La primera, los pro­blemas que tiene la ciudad y la otra son las demandas urgentes que tiene la ciudadanía. Acá la gente expresa como necesidad y donde se ve el rostro munici­pal, por decir el tema del transporte, de las calles, es una ciudad que requiere de una infraestructura más significativa”, comentó. “Cuando un político pasa a ocupar un cargo no puede alegar here­dar los problemas, se supone que uno conoce esos problemas his­tóricos y tiene una cierta idea de cómo solucionarlo. El intendente tiene que garantizar gobernabilidad, conducción y liderazgo de su equipo tanto en lo político como en lo técnico-institucional. Por otra parte, el intendente tiene que vivir en la calle”, afirmó.

“Tenemos que pensar en una ciudad que sea más allá de un color, de años o de un período de intendente. Hay que pensar en un proyecto que nos permita visualizar una Asunción distinta con una gran infraestructura, capacidad de transporte y con una modernidad eficiente”, sostuvo.

“Vemos muchos problemas sin ser solucionados”

“Observamos muchos proble­mas sin ser solucionados; es intransitable la ciudad, muchas basuras, las plazas poco o nada iluminadas que aleja a los vecinos y permite la presencia de los malandrines. Un caótico tránsito y con pocas calles alternativas a fin de evitar congestionamientos, con una policía de tránsito poco profesional y su actuar poco transparente”, dijo.

“Califico de fracasada la gestión de Mario Ferreiro, a pesar de que tuvo a su favor un buen presupuesto junto a la gobernabilidad que le dio la Junta Municipal, por la mayoría de los concejales de los dis­tintos partidos, incluso los colorados. Lastimosamente se apropió de la comuna un improvisado en la gestión pública”, sostuvo.

“Demostró no encuadrarse a la legalidad al firmar con los pana­meños un contrato inconstitucional por 10 años, tercerizando las recaudaciones. Otro caso grave es el tema de Ivesur y el estaciona­miento tarifado con Parxim, que ahora reclama al municipio 5 millo­nes de dólares por indemnización de daños y perjuicios”, mencionó.

Asunción cada año tiene menos habitantes”

“Yo creo que evidentemente Asunción está en una situación caótica por la falta de planifi­cación y que definitivamente, a corto plazo, se tienen que adop­tar medidas urgentes que inicien el proceso de transformación, principalmente en lo urbanístico. Cada vez estamos de mal en peor y ¿cómo descubrimos eso?, porque es una ciudad que cada año tiene menos habitantes. Acá no es suficiente que la gente solo venga a trabajar”, dijo. “Yo creo que Mario Ferreiro no cum­plió con las expectativas que generó, ahora yo creo que esa es una conciencia ya instalada. En vez de construir grandes expec­tativas, se debe ser realista en lo que se puede y no en Asunción con el presupuesto que tiene y con las dificultades”, comentó.



“En la gestión pública se puede iniciar un proceso de transfor­mación con medidas concretas para que la administración sea más eficiente y honesta; hay que usar la gestión municipal, que en verdad funcione, que se ordene, que se priorice la meritocra­cia”, sostuvo.

­SEPA MÁS

Cronograma electoral

El próximo intendente de la ciudad de Asunción deberá asumir el cargo el 19 de diciembre del próximo año y permanecerá hasta el 2025. Es decir, el comunicador Mario Ferreiro cuenta todavía con 12 meses para intentar revertir su ineficiente gestión.

A juzgar por el tiempo que le queda, ya poco o nada es lo que podría hacer. Las elecciones internas de los partidos, movimientos y concertacio­nes se encuentran previstas para el 12 de julio del 2020, mientras que los comicios generales se desarrollarán el 8 de noviembre.

Mientras que la proclamación de los intendentes y concejales electos se realizará el 4 de diciembre, de acuerdo con el crono­grama del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE).