En su habitual análisis económico, político y social en el programa Tempranísimo, emitido por canal Gen y radio Universo, el economista Pablo Herken hizo este viernes una lectura al proyecto de ley de Presupuesto de Gastos de la Nación (PGN) 2022.

“Es muy optimista, en un párrafo del proyecto dicen ‘lo hacemos con mucho optimismo’, lo cual no está mal, pero cuidado cuando uno es exageradamente optimista. No está mal desde el punto de vista de las priorizaciones que se hacen; hay fuertes inversiones en obras públicas, en diversas instituciones, eso lleva a un fuerte endeudamiento externo e interno, son unos 1.165 millones de dólares de financiamiento, que es endeudamiento, casi un 4% del interno bruto y un 13% del gasto total del presupuesto, no es macana”, comenzó diciendo.

No obstante, resaltó que el Gobierno también debe prever un plan ante el escenario donde no le salga bien su proyección. “Uno siempre debe prever que las cosas le pueden salir mal y con base en eso hacer cálculos y estar preparados, pero eso no existe. Veo que hay exceso de confianza. En un momento tan crítico como el nuestro, por qué no se abre un capítulo especial vinculado a la pandemia, sino que lo engloba a las otras enfermedades del Ministerio de Salud. No se habló en forma particular de las vacunas”, dijo.

Otro punto que resaltó es que no se emitirán muchos bonos como el año pasado, según prometen las autoridades nacionales. Al parecer de Herken esta situación se da porque la ley de consolidación económica no tiene posibilidades de implementarse este año, y entonces se utilizarán los financiamientos de los organismos multilaterales.

Sobre la austeridad salarial del funcionariado público, el experto comentó que no es perfecta y que habría que ver “cómo cocinan en el Congreso”, donde se puede levantar para arriba. “No es cierto que no habrá aumento de sueldos el próximo año. Para todos los funcionarios habrá aumento porque en la ley de responsabilidad fiscal se establece que se tiene que conceder un aumento que esté en correspondencia con el reajuste del salario mínimo que tuvo el sector privado. El aumento debe ser el 4,4%. Los maestros tendrán un aumento del 8% desde el 1 de enero”, agregó.

Sostuvo que estos números podrían sufrir serias modificaciones en el Poder Legislativo, atendiendo que “un gobierno débil tiene poca capacidad para evitar que su proyecto sea bastardeado por los legisladores”.

Así también, Herken mencionó que en el PGN 2021 faltan aclaraciones, precisar algunos datos y revisar las proyecciones. “A junio la recaudación de impuestos subió 28% en la SET y dice el Gobierno que a final del año subirá solo a 11,2%. ¿Tan mal nos irá en el segundo semestre? Eso no me cuadra. El Gobierno está escondiendo la recaudación que hace o destina a otro lado o quiere sumarlo para más adelante. Encima dice que el año que viene va a subir la recaudación 8%”, cuestionó.

Por último indicó que son US$ 1.665 millones de deuda, con lo cual será difícil financiar un presupuesto con un déficit bajo. “No es para desesperarse este proyecto, solo que priorizan demasiado las obras y es un fuerte endeudamiento, no sé si tienen conciencia de que al gobierno que viene le dejan como una bomba”, puntualizó.