Representantes de la Asociación de Jardines Infantiles Privados (ASOJIP) se manifestaron frente al Ministerio de Salud a fin de exigir una respuesta sobre la reapertura de dichos centros infantiles. Cuestionan la decisión de la cartera sanitaria ya que el protocolo que presentaron fue aprobado, sin embargo, no figuran dentro del decreto para la reactivación.

“Estamos buscando una explicación lógica que nos puedan dar las autoridades sanitarias para saber por qué no nos permitieron la reapertura y no figuramos dentro del decreto para poder comenzar a trabajar”, expresó Sonia Olmedo en contacto con radio Universo 970 AM.

Olmedo explicó que ya cuentan con el protocolo sanitario aprobado por el propio Ministerio de Salud hace más de una semana y están preparadas para poder reiniciar de vuelta con las actividades. No obstante, los jardines infantiles no fueron aprobados todavía.

La vocera cuestionó que la cartera sanitaria haya establecido que un cumpleaños infantil pueda festejarse hasta con 50 niños. “Nosotros pedimos arrancar con 5 niños por sala de forma gradual y no nos permiten y hay muchas familias que están esperando dónde dejar a sus chicos”, apuntó.

A su criterio, no priorizan a la primera infancia y ningunean al sector que hace cuestión de 8 meses no trabajan a raíz de la pandemia.

La representante manifestó que incluso elaboraron dicho protocolo en base a la experiencia de otros países, donde se comunicaron con asociaciones para afinar las medidas a fin de prever la salud de los más pequeños.

A su vez, indicó que desde dicha cartera de Estado le manifestaron que desean esperar tres semanas más para analizar la situación y replantear si ingresan o no dentro del decreto.

Finalmente, dijo que son el último rubro sin posibilidad de habilitarse, que son más de 5.000 familias que dependen de los servicios que brindan y que más de 1.000 docentes esperan la aprobación para poder trabajar.