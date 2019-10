El diputado Ulises Quintana fue imputado por los supuestos hechos punibles de tráfico de drogas en carácter de cómplice, tráfico de influencias, asociación criminal, enriquecimiento ilícito y lavado de dinero y hoy asegura que el juicio de pérdida de investidura no corrió porque no ordenó ningún tráfico de influencia.

A poco de fijarse una audiencia preliminar, el diputado Ulises Quintana afirmó que pretende lograr su sobreseimiento definitivo y que lo ocurrido en Diputados no fue “un salvataje” sino una votación política ya que no está siendo investigado por tráfico de influencias que es la causal de juicio de pérdida de investidura como legislador.

“Se desmorona el castillo de naipes para un juicio de pérdida de investidura”, afirmó y agregó que no le afecta que existan locales que le cerraron las puertas.

“En Alto Paraná soy muy querido y en Asunción también menos en algunos shoppings y estoy peleando para lograr mi sobreseimiento definitivo y esta es una cuestión política porque me tuvieron preso 10 meses y hoy día por esas causales que fueron el origen a esa prisión preventiva no soy acusado por ninguna de ellas. La fiscalía no tiene ningún sustento y cómo van a subsanar la injusticia, los golpes, las difamaciones y calumnias contra mi persona, eso es irreversible e irreparable”, señaló.

Luego de concluir la cuestión con la justicia, Quintana afirmó que se postulará para las internas para las próximas elecciones de Intendente por Ciudad del Este.

“Si Dios quiere y el pueblo lo permite vamos a trabajar por Ciudad del Este, con gestiones públicas creo que CDE será nuevamente una economía importante a nivel mundial”, agregó.

Quintana cree que contará con el apoyo del presidente Mario Abdo y que tiene la popularidad suficiente para ganar las internas por la Lista 1.