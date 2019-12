El abogado Óscar Germán Latorre indicó a Universo 970 AM que luego de haberse agotado todas las instancias jurídicas en Paraguay en relación a la causa del exparlamentario colorado han decidido recurrir a estamentos internacionales para dirimir la cuestión.

En este caso, la denuncia de Víctor Bogado fue presentada ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), organismo que tendrá a su cargo analizar el tema y verificar toda la documentación presentada por la defensa.

Según explicó, en caso de dar curso favorable al reclamo, la Comisión deberá emitir una conclusión emplazando al Estado para que cumpla las observaciones y sugerencias. Si no se da el cumplimiento a las mismas, la causa pasará directamente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH)..

La defensa de Bogado solicita la anulación de la sentencia del Tribunal que lo había condenado hace unos meses atrás, así como la suspensión inmediata de sus efectos y la reposición del mismo en su banca de la Cámara de Senadores. Igualmente, también pide que Gabriela Quintana pueda ser repuesta en su cargo anterior.

Latorre confirmó que este tipo de trámites son largos y por ello podría demorar en tener una resolución definitiva. Cabe recordar que la demanda presentada por los prófugos Juan Arrom y Anuncio Martí demoró varios años antes de ser definida ante esta instancia.

La conducta que se le atribuyó a Gabriela Quintana -conocida como “La Niñera de Oro”- era atípica y no podía ser subsumida dentro del tipo penal de cobro indebido de honorario ya que la misma, como contratada de Itaipú, no percibió remuneración alguna por parte del Estado paraguayo, refirió. Al respecto, mencionó los precedentes jurídicos que no fueron tenidos en cuenta durante el juicio.

“Hay cosas que realmente no deberían haber ocurrido y lamentablemente ocurrieron. Desde luego que desde el inicio del juicio oral la suerte estaba echada porque los jueces y los fiscales bailaban perfectamente al ritmo que le marcaba un medio de comunicación que le dedicó 150 artículos a este caso (en alusión al diario ABC Color)”, apuntó el abogado.

Cabe recordar que Víctor Bogado y Gabriela habían sido hallados culpables por los hechos punibles de cobro indebido de honorarios en calidad de coautores. El parlamentario fue condenado a 1 año de pena privativa de libertad, con suspensión de la condena; mientras que la exfuncionaria pública a 1 año y 6 meses de prisión.