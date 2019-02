El cáncer en Paraguay es la primera causa de muerte prematura en la población menor de 70 años, y en cuanto a casos es la segunda causa de muerte en la población en general. Lo ideal sigue siendo el diagnóstico temprano para frenar la enfermedad y que una persona sana pueda conocer los factores predisponentes, los de riesgo y de orientación, explicó la doctora Alicia Pomata, directora del Programa de Prevención contra el Cáncer del MSP en contacto con la 920 AM.

En el Día Mundial de Lucha contra el Cáncer, Pomata advierte que el cáncer no respeta edad, condición social ni sexo por lo que se recomienda acudir no solo al momento de la enfermedad sino para los controles y chequeos. "De cómo cuidarse, hay algunos test que pueden realizar, en caso de las mujeres mamografías, Papanicolau, controles y también en los niños, el cáncer no respeta edad ni condición social ni sexo", destacó la profesional.

La doctora indicó que la prevención existe y en el caso del cáncer de cuello uterino y la mortalidad que provoca existe una campaña que apunta a la vacunación de las niños de entre 9 y 14 años para crear inmunidad en más del 90% de los casos.

"Este año fijamos iniciativa conjunta con la OPS/OMS la atención en el cáncer de cuello uterino, que tiene la particularidad de ser prevenible, mediante la vacuna contra el virus del Papiloma Humano", añadió.

Este mal es muy costoso en términos económicos, en detrimento de la familia del paciente y la calidad de vida de este y su entorno. "Trabajamos en RRHH, insumos y edilicios para que la población, tenga acceso al tratamiento oportuno para lidiar con este mal que es muy costoso, en términos económicos, también en detrimento de la familia del paciente y la calidad de vida".

Los tipos de cáncer más comunes en el país son de pulmón, de mama, colorectal, de estómago y de próstata.

Factores de riesgo

Tabaquismo. El tabaquismo es el factor de riesgo evitable que por sí solo provoca más muertes por cáncer en todo el mundo, ya que provoca aproximadamente el 22% de las muertes anuales por esa causa.

Mala alimentación. Otro modo importante de afrontar la lucha contra el cáncer consiste en modificar la alimentación. Existe un nexo entre el sobrepeso y la obesidad, por un lado, y muchos tipos de cáncer, como el de esófago, colon y recto, mama, endometrio y riñón, por el otro.

Alcoholismo. El consumo de alcohol es un factor de riesgo para muchos tipos de cáncer, como los de boca, faringe, laringe, esófago, hígado, colon y recto y mama. El riesgo de cáncer aumenta con la cantidad de alcohol consumida.

Agentes infecciosos. Los agentes infecciosos son la causa de casi el 22% de las muertes por cáncer en los países en desarrollo y el 6% en los países industrializados.

Contaminación ambiental. La contaminación ambiental del aire, el agua y el suelo por productos químicos carcinógenos también son causantes de cáncer.