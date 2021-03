En entrevista con la radio 650 AM, Federico González afirmó que es una posibilidad que vuelvan los albergues, al analizar las situaciones por las que estamos pasando en el país. “Todavía no está nada definido, pero se está previendo para tenerlos listos y preparados en caso de ser necesario. Es una posibilidad que se está manejando. Desde hoy se realizarán nuevamente las reuniones”, dijo.

La autoridad comentó que hace dos semanas se ofreció a los familiares de los internados en el INERAM trasladarlos de modo gratuito y con alimentación incluida, al Hotel del Complejo de la Secretaría Nacional de Deportes, pero que estos decidieron no utilizarlo. La propuesta sigue en pie, acotó.

Respecto al presupuesto para sostener los albergues, resaltó que se utilizarán los rubros del Consejo de Defensa Nacional (Codena) que no se utilizaron el año pasado por la burocracia. “Los 10 meses que funcionaron los albergues se mantuvieron con cada uno de los recursos de las instituciones y recursos de Yacyretá. Llevó mucho tiempo acceder recursos propios y esos recursos ahora están disponibles”.

VACUNAS

Por otra parte indicó que la falta de una relación diplomática con China Continental dificulta que el Gobierno de nuestro país pueda negociar las vacunas contra el Covid-19. "Los privados están habilitados para hacer y están en proceso. Estamos a la espera de esos resultados que están haciendo con los laboratorios de China Continental", dijo.

Sobre la visita del encargado de negocios de EEUU, Joseph Salazar, al presidente Mario Abdo Benítez, Federico González reveló que guarda relación con las dosis tan requeridas, pero no entró en detalles.

"Algunos países que accedieron a las vacunas pagaron inicialmente precios de aproximadamente US$ 40 a 50. Habiendo otros precios más accesibles. Si el Gobierno hubiese adquirido a ese precio, también sería acusado de malversación", dijo sobre por qué no se compraron por otras vías que no sean el mecanismo Covax.