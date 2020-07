Los abogados defensores de Juan Ángel Napout indicaron que en menos de dos semanas se pasó de no tener ningún caso a confirmar 22 contagiados de Covid-19 en la prisión donde guarda reclusión el connacional. “Esto implica un riesgo directo a su salud y su vida (por su edad), esta información fue superada en las ultimas 24 horas con un crecimiento de 400% en los casos, que ahora ya son 86 casos de los cuales 79 son reclusos y 7 staff del centro”, acotaron.

Los letrados comentaron que Napout se encuentra aislado y solo puede salir de su celda tres veces por semana por solo 20 minutos, al igual que los demás internos. A esto se suma que solo tiene comida caliente una vez al día y está virtualmente incomunicado al no poder recibir visitas.

“Hace más de 6 meses que Juan Angel no ve a su familia, desde que empezó la pandemia evitó arriesgar a los suyos pidiéndoles que no viajaran a EEUU para visitarlo. Ahora más que nunca le es, y le será por mucho tiempo, imposible ver a su señora, sus hijos, y menos aún a su mama Teresa que corre el riesgo de no volver a ver a su hijo. Ambos son adultos mayores y están en zona de riesgo”, indicaron mediante un escrito.

En las primeras semanas de abril, cuando la curva de contagios COVID-19 empezaba a descontrolarse en EEUU, Juan Angel Napout solicitó prisión domiciliaria para evitar contagiarse. En ese momento EEUU tenia unos 450.000 contagiados, y poco menos de 20.000 muertes.

En aquel entonces el pedido le fue denegado por tres motivos: el riesgo de posible fuga si estuviere en su residencia, un problema de forma administrativa en el pedido, y la ausencia de riesgo inminente ya que no había casos confirmados en ese centro de detención en aquel momento.

Con 22 casos confirmados, y con peligro inminente a su vida, los defensores de Juan Angel volvieron a solicitar la prisión domiciliaria.

Este miércoles, Juan Angel y su defensa se presentarán frente a la jueza, quien decidirá si acompaña el pedido del connacional. La Fiscalía nortemaericana ya adelantó ayer su postura, oponiéndose al planteamiento de libertad condicional.

La Justicia de EE.UU. encontró culpable a Napout de conspiración pero inocente de lavado de dinero.