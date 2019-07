La jueza Magdalena Narváez, quien será investigada por el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) a pedido de la Corte Suprema de Justicia, aseguró que es mentira que no leyó todo el expediente, pese a que cometió un error por desconocimiento de los detalles de la causa, ya que aceptó como garantía una propiedad embargada del diputado Ulises Quintana para sacarlo en libertad.

Los ministros de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) resolvieron remitir copias de los antecedentes del actuar de la jueza penal de Garantías de la capital, Magdalena Narváez, al Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM).

La propuesta fue realizada por la ministra Gladys Bareiro de Módica, quien calificó de “grave” las declaraciones hechas por la magistrada en cuestión ante los medios de prensa.

Sin embargo, Magdalena Narváez ratificó este miércoles que sí leyó todo el expediente de la causa en la que se investiga al diputado Ulises Quintana. "Escuché todos los audios de las entrevistas que me hicieron pero no encontré donde dije eso. Hoy puedo dar la cara porque estoy segura de lo que hice”, dijo a la radio 730 AM.

Sostuvo que a su parecer los ministros de la Corte le hubieran llamado primero para consultarle sobre el caso, antes de tomar una decisión. “Por supuesto que pueden investigar, pero es demasiada falta de protección. Queda como que yo hice mal. (…) Estamos a un pie de la dictadura, porque la justicia no podrá ser libre. Estamos alimentando al monstruo. Nos vamos a convertir (los jueces) en pasapapeles”, lamentó.

Liberó a Ulises Quintana, sin información: Jueza admite que no leyó el expediente pero pese a eso lo dejó en libertad porque “no obstruye a la justicia”.

Magdalena Narváez (jueza). #NoticieroUnicanal pic.twitter.com/HJfGVlK48X — Unicanal (@Unicanal) 10 de julio de 2019

En una de las entrevistas radiales (con la R800 AM), Narváez contó que estableció como fianza una propiedad valuada en 460 millones de guaraníes, que fue propuesta por la defensa del político a inicios del proceso cuando el anterior juez Ayala Brun le impuso la medida de prisión preventiva, la cual ella terminó revocando.

Lo que la nueva jueza del caso obvió, según reconoció la misma, fue que el inmueble que había ofrecido la defensa en ese entonces posteriormente fue embargado.

“Tengo que reconocer que fue un error no tener a mano eso al momento de definir sobre el inmueble que se dejó como garantía real. Tomé esa situación como una fianza real. No sé si me expongo a mal desempeño de funciones, porque solo es un error procesal”, refirió.