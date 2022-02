Según reportaron los propios alumnos, algunos kits ni siquiera cuentan con lápiz de papel. Al respecto, el Director de Bienestar Estudiantil del MEC, Hugo Tintel, explicó a la radio 650 AM que hay empresas que no cumplieron con la provisión de diversos rubros, lo cual afecta la correcta provisión en algunos departamentos del país, pero prometió que entre marzo y abril esperan completar los faltantes.

"Llegamos en calidad y tiempo, pero no en la cantidad. Nosotros no podemos dejar de enviar el kit, por un ítem que no se ha cumplido, a pesar de que las empresas no entregaron", expuso sobre por qué de igual manera enviaron los insumos incompletos.

En total son siete ítems los que no entregaron aún: lápiz de grafito, bolígrafo, marcadores, masa para moldear, temperas, entre otros. Son cinco empresas las que no entregaron los útiles escolares: Rodrigo Joel Zacarías, Editorial En Alianza, Atlas Representaciones, NYP y Serigraf. "Están con 30 días de mora y ya pesa sobre ellas la multa correspondiente", agregó.

El entrevistado justificó además que el mes de marzo es uno de adaptación y recién en abril empezarían a usar los chicos los útiles escolares, por lo que hay tiempo aún para corregir el problema.

Para este año lectivo fueron entregados 1.396.000 kits escolares. La inversión fue de 200 mil millones de guaraníes para la adquisición de los ítems y 20 mil millones de guaraníes para el embalaje.

Los sitios afectados en la conformación de los kits de útiles escolares fueron los siguientes departamentos: Concepción, San Pedro, Caaguazú, Itapúa, Alto Paraná, Amambay, Canindeyú, Central y Capital.

Ante cualquier duda, reclamo o denuncia que se quiera realizar sobre los kits escolares, el MEC pide comunicarse a los números: 0976 955 985 o 0976 185 200.