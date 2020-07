El agente penitenciario explicó que desde hace 24 días están en aislamiento en el albergue. Señaló que el sábado pasado tuvieron el resultado al test de Covid-19 dando negativo a la enfermedad, pero continúan a la espera del documento que les permita volver a sus hogares. Sin embargo, la cartera sanitaria hasta la fecha no ha emitido ninguna respuesta, según el funcionario.

“Queremos ir a nuestras casas ya que desde el sábado nos dieron la noticia que dimos negativo al test de Covid-19, sin poder contagiar ni contagiarnos. Hasta ahora no tenemos el documento para poder retirarnos”, expresó Baéz en contacto con 1020 AM.

Mencionó que existe una presión fuerte también sobre sus familias ya que los mismos cumplen aislamiento a la medida de ellos.

Otra cuestión que comentó el agente penitenciario es que comparten el mismo espacio con los demás funcionarios que dieron positivo al coronavirus separados en habitaciones diferentes.

Por consiguiente, insistió que la preocupación va en aumento entre los compañeros quienes analizan recurrir a medidas como la quema de colchones a fin de llamar la atención de las autoridades.

"Nos estamos conteniendo porque no queremos hacer algo que no se deba pero no sabemos hasta cuándo vamos a estar conteniéndonos. Algunos ya se volvieron más enfermos debido al encierro y ya queremos respuestas", puntualizó.