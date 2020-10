El más reciente Reporte de Focos de Calor en el Paraguay confirma la elevada cantidad de siniestros que se siguen produciendo a diario.

Según señala el documento, en las últimas 24 horas se reportaron en total 9.813 focos de calor en todo el territorio nacional.

El informe consigna que el departamento de Presidente Hayes posee la mayor cantidad de focos de calor, con 7.682. Seguidamente se encuentran Caazapá con 701, Alto Paraguay con 391 e Itapúa con 381.

Las localidades de Benjamin Aceval, Gral. Bruguez, Pinasco y Villa Hayes (todas en el departamento de Pdte. Hayes) encabezan la lista de municipios con más focos de calor en las últimas horas.

El pronóstico refiere que para este fin de semana no se esperan precipitaciones a nivel país, aunque sí un leve descenso de la temperatura que ya no llegará a la franja de 40° C.