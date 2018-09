En una extensa entrevista brindada al canal SNT, Azucena expresó que tiene 23 años y que su único error fue enamorarse de “Cucho”. Miró a su madre, la concejala departamental Mabel Otazú (PLRA) y le pidió perdón por involucrarla en el caso de Javier Cabaña.

En reiteradas oportunidades, los periodistas le abordaron sobre hace cuánto tiempo empezó su relación con el presunto narco y la mujer, luego de idas y vueltas, mencionó que el noviazgo empezó hace aproximadamente un año.

Expresó que nunca supo de las actividades de “Cucho” porque siempre se presentó ante ella como un empresario y que tampoco habló frente a ella de otras personas por lo que no puede señalar si el hombre está o no involucrado en actividades ilícitas. Azucena mencionó que Cabaña, en varias oportunidades, le llamó la atención por mostrarse tanto ya que él es una persona “muy humilde”.

“Yo vendo ropa y zapatos desde hace cinco años, incluso antes que mi papá se muera. En el Área 4 de Ciudad del Este. Le vendo a todo el Paraguay tengo facturas de envío, pueden llamar a Asunción Express, a Rysa, a gente de Santa Rita, Asunción, San Lorenzo, Encarnación, Villarrica… ¿quién no va a tener así 10 o 15 millones para pagar la cuota?”, expresó Azucena, justificando la adquisición de una camioneta de la marca Audi tipo Q3, cuyo valor es de US$ 44.000.

Consultada sobre por qué tenía tanto movimiento de dinero y aún así ingresó al sistema de Informconf como morosa, expresó que su padre le ayudaba dándole dinero para traer mercaderías desde Sao Paulo, Brasil, pero cuando falleció empezó a hacer préstamos, incluso de G. 30 millones.

SUS DÓLARES

Indicó que trabaja desde los 17 años y que la gente que no trabaja no genera el mismo dinero que ella. “Para mí es fácil conseguir US$ 1.200 dólares trabajando con mi negocio ¿quién no va a conseguir? hasta las modelos de Asunción compran de mí”, manifestó.

Mencionó que la gente la critica en redes sociales con fotos antes y después de la cirugía plástica a la que se sometió en el 2014 y añadió que fue su madre, la concejala departamental, la que le pagó la intervención quirúrgica. Agregó que la familia tiene playa de vehículos y que entre ella y su hermano se dividían los ingresos por una cancha de césped sintético que tenían en el Este.

Dijo que por su culpa fue que Diego Medina Otazú y “Cucho” se conocieron y que siempre fue muy allegada a us hermano. “Yo creo que la gente de allá arriba le está queriendo llevar a la cárcel a todos los que alguna vez pronunciamos ‘Cucho’. Todos nos vamos a ir presos por lo visto”, apostilló.

“ME PEDÍA DINERO PARA SALIR A CENAR”

“Imagínate un hombre como él va a estar hablando de negocios con una nena como yo. Nunca le vi como el capo. Ante mí nunca demostró dinero. Inclusive a veces me pedía G. 100 mil para salir a comer algo. Nunca se mostró con dinero en mi frente”, agregó.

Expresó que existen rumores de “gente chismosa” y que suponía que su dinero era producto de la facturación de los moteles y las estaciones de servicio que administraba, como cualquier empresario “común y corriente”. Mencionó que le pidió perdón a su madre porque en reiteradas ocasiones ella le dijo que no quería que su hija tenga una relación con “Cucho”, no por sus supuestos vínculos con el narcotráfico sino porque el hombre es casado.

Con respecto a la camioneta Audi, dijo que aún le faltan 20 cuotas y que si no las paga, le quitan el vehículo. Agregó que tiene otra camioneta, una Chevrolet tipo Tracker, que quería entregar como parte de pago pero que la concesionaria no le aceptó ya que el bien estaba embargado cuando entró en Informconf por la cancha de césped sintético, que estaba a su nombre.