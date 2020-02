Una pequeña con resultado positivo al análisis del dengue y un diagnóstico médico de cuadro grave por esta enfermedad, falleció este miércoles en Concepción. La niña no llegó a internarse.

La doctora Elva Mariño, del Hospital Regional de Concepción, explicó que la menor de cinco años, oriunda de Loreto, llegó de un centro privado ya sin signos de vida, después de descompensarse tras la extracción de una muestra de sangre y mientras esperaba una ecografía abdominal.

“Familiares manifestaron que no tenía antecedente de ninguna enfermedad conocida, luego hablando con una de las tías, me dijo que desde el sábado se sentía mal, con fuertes dolores abdominales y de espalda, gritaba la criatura”, reveló la doctora Mariño en conversación con Universo 970 AM.

En el hospital trataron de reanimarla durante una hora, pero lastimosamente sin éxito. La niña dio positivo al análisis laboratorial del dengue.

Además, a nivel del pericardio hallaron 40ml de líquido, lo cual provocó un taponamiento y un shock cardiogénico por derrame pericárdico.

Cuando el Ministerio de Salud Pública confirme este fallecimiento por dengue, sería el número 21, esto sin contar los datos que podrían haber surgido durante esta semana.