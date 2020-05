Julia Brítez Paredes (27), Víctor Hugo Cañete (33), Nilda Ramona Rivas (40), Cristina Rosalía López (33) y Martín Leonardo Riveros (36) son los cinco procesados dentro de la investigación de cobro indebido del programa Pytyvõ.

Los hechos punibles son: adquisición fraudulenta de subvenciones, declaración falsa y estafa, es decir, delitos contra el orden económico y tributario, contra las relaciones jurídicas y contra el patrimonio.

Julia Brítez se desempeña como asistente en la Gobernación de Guairá, Víctor Cañete es operario de la planta frigorífica Neuland Ltda; Nilda Ramona Rivas es empleada de la empresa Mendelzon Libster, Cristina López figura como auxiliar de RRHH en la Municipalidad de Asunción y Martín Riveros titular de la Junta Municipal del Municipio de María Antonia, Paraguarí.

Los requisitos para acceder al programa Pytyvo son: tener 18 años de edad, ser de nacionalidad paraguaya, fijar domicilio en el territorio paraguayo, completar el formulario con carácter de declaración jurada, no cotizar, ni ser jubilado o pensionado de ninguna entidad pública o privada de jubilaciones y pensiones, no ser contribuyente del IRP y no percibir ingresos provenientes del sector público, tales como sueldos, jubilaciones, pensiones, transferencias de algún programa de asistencia social del Estado.