Los siete imputados son: Miguel Ángel Toffoleti, Néstor Gustavo Díaz Flecha, Cristian Daniel García, Aristides Morales, Danilo Gabriel Pereira, Ángel del Rosario Galeano, Gerardo García y Francisco Raimundo.

Morales y los otros seis dirigentes taxistas fueron aprehendidos esta mañana, debido a los incidentes y atropellos que se produjeron en las inmediaciones de la sede de la Municipalidad de Asunción.

El fiscal Juan Carlos Ruíz Díaz, quien formuló la imputación contra los taxistas, manifestó que siete de ellos pasarán la noche en la Agrupación Especializada y uno (Miguel Ángel Toffoleti) en la Comisaría 11º de Asunción.

El representante del Ministerio Público solicitó la prisión domiciliaria para todos los imputados. La decisión quedará en manos del juez que tomará la causa.

Los mismos encabezaron el cierre de la Avenida Mariscal López, donde a consecuencia de eso se produjo un enfrentamiento con la Policía Nacional.

De acuerdo a lo informado por la Fiscalía, los trabajadores del volante no solamente no respetaron su compromiso de no bloquear las arterias de tránsito sino que, a la vez, incitaron al descontrol de sus pares.