En la noche de este miércoles se confirmó la recaptura de Javier Alarcón Caballero, el joven que ayer se hizo noticia luego de haberse fugado del albergue habilitado en la Universidad Privada del Este, sitio en el que cumplía con su periodo de cuarentena obligatoria tras retornar de Brasil.

En entrevista con el canal SNT, el mismo dijo haber tomado la decisión de escapar del lugar debido a que “no le gustaba cómo la gente vivía ahí adentro”. “La verdad que faltaban muchas cosas para nosotros”, señaló.

Asimismo, sostuvo que “tenía miedo de que le agarrara el coronavirus” debido a que “él no tenía nada”, refiriéndose a que se encontraba sano y sin presentar síntoma alguno de la enfermedad.

Respecto a este punto, cuestionó que en el albergue los demás compatriotas convivían todos juntos, sin saber siquiera quién podría ser o no un contagiado. “Si una persona tiene, dicen que no le van a apartar de nosotros y le va a dejar ahí adentro, nos va a contaminar a todos”.

Alarcón reveló que pudo escaparse sin ayuda alguna a través del boquete que había en uno de los sectores del poliderpotivo. Posteriormente, afirma haber caminado desde Ciudad del Este hasta la localidad de Juan E. O’ Leary, ubicada a una distancia de aproximadamente 80 kilómetros.

El joven admitió que su destino final era llegar a la casa de su madre en la localidad de Tembiaporâ, cometido que no logró cumplir debido a que fue recapturado por la Policía Nacional. “Sabía que se me estaba buscando, solo que no quería que me agarren”, añadió.

Igualmente, confirmó que estaba trabajando en el estado de Río Grande do Sul antes de regresar al país hace unas semanas.

Durante la entrevista, manifestó que aparentemente en el albergue no les cambiaban el tapabocas todos los días y que también faltaba más comida y atención diaria por parte de los médicos.

En otro momento, cuestionó que no les hayan hecho las pruebas para saber quiénes tenían COVID-19 y que, en base a ello, se pueda apartar a los contagiados para evitar exponer al resto de los connacionales que están cumpliendo allí su cuarentena.

Tras su recaptura, Javier Alarcón será trasladado hasta la Jefatura de Policía del Alto Paraná para posteriormente ser remitido a un albergue donde deberá volver a completar su periodo de aislamiento obligatorio por 14 días.