Myriam Carballo, funcionaria del IPS y su hijo Luis García Carballo (21) murieron este domingo tras caer del Cerro Corá- Akatî, situado en la localidad de Independencia, departamento del Guairá.

El capitán Antonio Bogado confirmó que la mujer fue hallada a 50 metros de la cima del cerro, con la cabeza destrozada. Su hijo quedó a 25 metros de la altura, también sin signos de vida.

El mirador tiene un banquito en donde se encontraban ambos, hasta que en un momento dado la madre siente mareos, pierde el equilibrio y cae al vacío. En la desesperación, su hijo intenta bajar para rescatarla y también sufre el mismo percance.

“El muchacho tenía cortes profundos en la zona frontotemporal, excoriaciones varias en el miembro superior e inferior, en el abdomen y en la cara, además de sangrados, se le hizo la reanimación varias veces pero no hubo caso”, comentó el capitán.

El abogado explicó a la 730 AM que en el sitio no existe ninguna valla de seguridad y enfatizó que las personas que suben no se encuentran en las condiciones físicas requeridas para escalar estas alturas.