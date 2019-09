Julio Fernández indicó a radio Monumental que el pasado sábado estaba en compañía de su esposa y su hija menor de edad a bordo de su automóvil yendo a un evento educativo. A la altura de la zona de Venezuela y Castelar, Asunción, notó que una camioneta de gran porte lo estaba siguiendo.

“Se me acercó mucho y pensé que se iba también al acontecimiento. Cuando llegamos al sitio, intenté estacionar y él se me puso al costado. Abrí la ventanilla para preguntarle si quería estacionar también, pero me dice: ‘vengo a matarte porque sos pobre’”, relató.

"Lo que pude percibir es que era una persona que no hace estas cosas, un sicario actúa rápido. No era un matón, sino que era alguien enfurecido pero no sabía muy bien qué hacer. Al parecer su intención era atropellarme, es más fácil justificar que un disparo", afirmó.

Fernández explicó que el hecho estaría vinculado a un “trato" para dejar pasar mercaderías en la institución. “Hubo una propuesta de un sector empresarial y los propios aduaneros estarían craneando el esquema. Cuando me propusieron, yo en vez de aceptar la propuesta, desmantelé el esquema”, reveló.

“La expresión de sos pobre fue como que yo no quería ganar plata y que les frustraba el negocio, sonó a muy despectiva. Creo que vino por el lado de que me contento con lo poco que gano”, añadió.

El titula de Aduanas mencionó que en la oportunidad estaba sin escolta, por lo que tuvo que ingeniarse para escapar de allí. En ese momento comenzó una persecución, de unas 10 cuadras. Finalmente ingresó al predio del IPS, donde pidió ayuda a los guaridas.

Al ser consultado sobre si recibió amenazas de muerte, dijo que constantemente le insinuaban advertencias, como “Dios te guarde” y “tené cuidado”. Aunque afirmó que en una ocasión otra de sus hijas, la que es mayor de edad, fue perseguida por un automóvil que no tenía chapa.