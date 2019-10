Durante muchos años fuera del país, el compatriota es candidato a ser astronauta para la próxima misión a la luna. Es el primer paraguayo que llega un sitial histórico de preponderancia en este campo, teniendo en cuenta que en nuestro país recién desde el 2014 se ha abierto la inversión del gobierno con miras al trabajo en materia aeroespacial.

“Es un sueño realizable después de un tiempo, nací en Asunción, en Barrio Jara. Yo soy igual que ustedes, nací, me crié en un barrio, ahora estoy en el extranjero, viajando más, no porque soy diferente o tengo una capacidad especial o soy increíble, soy como cualquiera de ustedes, sino que es porque tuve el amor y la esperanza desde chico, la educación que mis padres me dieron, nunca me limitaron en mis sueños, nunca dijeron como vas a hacer eso, o no podés hacer eso”, indicó.

Comentó a la Agencia de Noticias IP que desde joven siempre le gustó compartir con los amigos, tomar tereré y practicar deportes; de hecho jugó un tiempo en el Olimpia. Además le gustaba ir al Jardín Botánico y disfrutar con su familia.

El connacional señaló que llegar a la NASA no fue fácil. “La verdad que fue un camino largo, un camino que uno puede llegar, pero que todo es de a poquito, uno estudia, hace la escuela, luego va al siguiente nivel, pasa a la universidad”, señaló.

Fue a Nueva York, donde a la par que estudiaba con el objetivo de llegar a la NASA, trabajaba de mesero, albañil y supervisor de cargas. “Tenía que sobrevivir y estudiar a la vez”, recordó.

Cuando ya culminó sus estudios, fue hasta el sitio donde quería trabajar, dejó su curriculum y luego de un año lo llamaron desde MARSHALL SPACE FLIGH CENTER de la NASA para una entrevista telefónica, pero él no quería solo presentarse a través de una llamada, por lo que fue hasta las oficinas. Esta actuación sorprendió a los reclutadores porque era la primera vez que alguien realizaba algo semejante.

“Me dijeron que aceptaron porque tenía la capacidad y la pasión. Yo me quede sin palabras. Había llegado a entrar, todos estaban sorprendidos de lo que había logrado”, indicó.

Es por ello que el compatriota señaló que “la pasión y el amor, el corazón que tenemos es lo que marca la diferencia para desarrollar lo que nos propongamos, podemos hacer de todo, podemos ir a donde queramos, si tenemos una meta y nos proponemos llegaremos a todas partes, a la Luna, a Marte”

El Tte. Gauto recalcó que desearía poder volver a nuestro país para incentivar más a las nuevas generaciones y puedan forjar un porvenir.