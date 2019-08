La información viralizada a través de audios en los que se escucha a una mujer recomendando que no se use el medicamento dipirona de origen venezolano y que supuestamente ya mató a dos personas, fue desmentido por autoridades sanitarias. Aseguraron que no existen reportes de casos ni la utilización del fármaco de esa procedencia en los servicios.

La circulación de audios sobre el supuesto uso del medicamento dipirona aplicada a una paciente y que tuvo un desenlace fatal es falsa, aseguró el jefe de Farmacovigilancia de la Dirección de Vigilancia Sanitaria del MSP.

Indicó que es una información “totalmente irresponsable y falsa” y que no existe notificación de un hecho similar en ningún servicio del sistema de salud.

“Por otro lado, no tenemos productos que vengan de Venezuela, ese país en la situación en la que está necesita medicamentos y no está en condiciones de exportar. Desde el MSP descartamos esta información, esto no ocurrió”, agregó Cardozo.

Explicó que hay dos audios que están circulando sobre todo en los grupos de WhatsApp, en uno de ellos se escucha a un hombre hablando portugués y en otro ya una mujer haciendo referencia a un sanatorio local en español.

“Aclaramos que no hay productos de ese origen circulando en el país, no están autorizados ni hay posibilidad de que ingresen estos productos”, confirmó.

En uno de los audios se escucha a una mujer recomendando que no se use el fármaco dipirona, Cardozo agregó que incluso la misma persona se contradice hablando primero de un niño y luego cita a que fue una mujer.

“El miércoles falleció una paciente en el sanatorio Migone, una criatura murió, se le suministró dipirona, estaba con un cuadro alérgico, hizo fiebre y se le suministró dipirona, es la segunda víctima del país, no se difundió en qué sanatorio es, que verifiquen que no sea de procedencia venezolana. Cerciórense bien y no permitan que se les aplique bajo ninguna circunstancia”, indica el audio.

La dipirona es un medicamento también llamado metamizol que es utilizado como analgésico, antipirético, espasmolítico y también como antiinflamatorio, mínimamente.