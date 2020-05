“Ni una posibilidad, no nos hemos peleado con Julio. Nosotros somos un equipo que trabajamos juntos con el presidente de la República y la posibilidad de una pelea con él es muy remota por no decir, imposible”, expresó López en contacto con la 650 AM.

Las declaraciones del ministro de Hacienda, fueron en consulta sobre el rumor de una pelea con el Ministro de Salud, que circuló en las redes sociales y que fue el causante de la supuesta renuncia.

En ese sentido, López dijo que respeta y aprecia la labor de Mazzoleni, en cuanto a las decisiones que se van sorteando para resguardar la salud de los ciudadanos, con relación al Covid-19.

Asimismo, indicó que no participó de la reunión que se realizó ayer con miras al inicio de la primera fase de la “Cuarentena Inteligente”, por lo que aclaró que no ve al ministro desde hace dos días.

Remarcó, que mucha gente quiere generar esa pelea de los equipos (Hacienda y Salud) más cercanos a Mario Abdo, en una situación delicada que produce mucho estrés. Sobre punto, refirió que no podrán conseguir y que es en vano buscar diferencias entre los dos Ministerios.

Con relación al tuit de Mazzoleni, que “El capitán no abandona el barco”, donde dejaba en claro que sigue al frente del Ministerio de Salud, comentó que no puede saber en qué pensaba a medianoche.

“Yo le aprecio mucho a Julio pero yo no puedo saber qué le entra en su cabeza a medianoche, habría que preguntarle a él, igual me pareció muy bueno su tuit”, especificó.

López, acotó que durante estas cinco semanas respetaron las decisiones que fueron tomadas por el Ministerio de Salud, por lo que descartó conversaciones que no existieron.