“El conductor no medió palabra con nosotros en todo el trayecto, por lo que pensé que así sería hasta llegar a destino. Sin embargo, cuando mi novio se baja y no alcanza a dar ni un paso, el conductor toma una ruta distinta a la que yo suelo tomar. Le digo que por ese camino le queda más lejos, y me dice que no importa, que quiere pasear y charlar un rato”, cuenta la denunciante en su cuenta de Twitter.

Contó que el conductor empezó a hacerle muchas preguntas sobre su acompañante: si era su pareja, por qué él había bajado antes. “Para ese entonces, yo ya me siento sumamente incómoda porque nos alejamos bastante de mi casa, le digo que no quiero pasear y que estoy apurada”, manifestó y explicó que el hombre le dijo que sería “sólo un rato”.

“Apenas veo que estamos llegando, le tiro la plata y salgo corriendo sin decirle nada. Al cabo de un rato de haber llegado, mi mamá me pregunta quién lo que me trajo y porqué no se iba todavía, porque había sido se quedó en frente un buen rato, mirando hacia mi casa”,

Luego de realizar la denuncia, la joven informó que el conductor se puso en contacto con ella y aseguró que no se trataba de la misma persona por la voz y que el hombre le dijo que habían utilizado su cuenta.