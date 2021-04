“Estoy leyendo superficialmente el informe y ya me doy cuenta que su es trabajo tendencioso, mediocre y mal intencionado y te explicó por qué, primero acá hay datos, en Paraguay hay datos de importación y yo mismo uso esos datos para saber mi posicionamiento en el mercado”, señaló el empresario José Ortiz sobre el informe que dice que en el país la evasión impositiva potencia en cigarrillos este unos US$ 400 millones al año.

Seguidamente recordó que: “el impuesto en Paraguay para pagar se tiene que tomar la primera enajenación, se paga IVA, selectivo al consumo, si vos querés medir cuanto pagan las industrias en Paraguay tenés que tomar la primera enajenación, no podes tomar el precio de venta la publico, porque ahí ya está el margen de los mayoristas, de las distintas cadenas de venta. No podes tomar la venta de la cajetilla como consumo final, yo creo que esta gente está tomando el precio de las cajetillas como base”.

Añadió: “El negocio del cigarrillo en Paraguay mueve más o menos US$ 500 millones al año, cómo si el negocio del tabaco mueve US$ 500 millones al año, cómo va a haber una evasión anualmente de US$ 400 millones. Para que eso ocurra tiene que haber una carga tributaria de por lo menos el 80 % y la carta tributaria a es del 29%, eso sin impuestos a la renta. Es imposible tener una facturación anual de US$ 500 millones y como vas a evadir US$ 400 millones, eso es totalmente tendencioso e irresponsable, los que hicieron esto o tienen una tremenda mala intensión, que estoy segurísimo que la hay, porque los que están al frente es el equipo es Borda y todo el equipo de Borda es del Frente Guasu”, dijo José Ortiz.

Finalmente el empresario tabacalero apuntó: “Es el peor estudio que he visto en mi vida. Hoy mismo me reúno con mis abogados, quiero hacerles algunas preguntas a CADEP”.