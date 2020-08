Si bien se prohíbe realizar las reuniones sociales en la fase 3, esta recomendación no es aplicada por muchas personas, quienes se arriesgan de igual modo. El neumólogo Carlos Morínigo dio algunos tips para evitar los contagios en estos encuentros.

El neumólogo Carlos Morínigo, coordinador del Ineram, comentó al canal GEN que si bien se remienda no reunirse todavía (al menos en las zonas que siguen en la fase 3), de ahora en más hay que implementar prácticas para las visitas sociales, de modo a evitar contagiarse de Covid-19. “La reunión social es la más riesgosa ahora”, advirtió y solicitó a la ciudadanía seguir los consejos.

Como primer punto citó que el que llega a la casa lo primero que debe hacer es lavarse las manos y repetir esto durante la velada. Evitar los abrazos y los besos.

Otra recomendación del experto es respetar la distancia y no aglomerarse en un espacio reducido. Usar el protector facial y la mascarilla (en el caso de que no se esté tomando), y evitar hablar directamente cara a cara.

Al compartir la mesa, todos los comensales deben estar distanciados y cada uno debe tener su propio utensilio y no compartirlo.

Si uno presenta síntomas, no debe ir a visitar a la otra persona.

“A mí me gusta hacer karaoke, pero no me voy a ir a cantar en la casa de alguien porque voy a generar aerosoles. El canto es como si fuera que vos toces, va dos o tres metros de distancia. Tampoco vamos a reunirnos entre 20 personas si la casa solo da para que entren 10 personas”, mencionó además.