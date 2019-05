La denunciante, Nathalia Sosa, dijo que a pesar de la denuncia de agresión que abrió un proceso judicial contra Ortiz Albrecht, éste no deja de hostigarle en su propio domicilio, adonde no tendría que acercarse por la gravedad del caso.

“Tenemos un hijo en común, y nunca puse objeción para que lo visite. Sin embargo él continúa con sus agresiones verbales y lo peor: el mismo siempre anda armado”, señaló Sosa a HOY.

“El tiene prohibido portar arma, porque ya tiene un antecedente de violencia contra un concejal de Ypane, en el que se dictó esa prohibición”, agregó la mujer.

El Ministerio de la Mujer -significó luego- ya está en conocimiento del caso y tomó cartas en el asunto, pero indicó que la preocupación principal es que la fiscalia tome providencia y determine la prohibición para que el denunciado continúe acosandola.

“Espero que esto no llegue a mayores, porque el hecho de que ande armado y que amenace constamente si no retiro la denuncia, en su contra me infunde miedo”, acotó Natalia Sosa.

Asimismo expresó que el jefe comunal de Ypane intenta prevalecerse por las influencias políticas que tiene, y que actua con impunidad escudándose en eso.

uilar, a quien también amenazó de muerte aunque desmintiendo tales aseveraciones hechas en su contra.