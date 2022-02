La Dra. Nélida Mink, psiquiatra infantojuvenil de la Dirección de Salud Mental del MSPBS, explica que el rol del docente es muy importante para los alumnos, puesto que debe saber detectar si algo está ocurriendo con el niño.

Asimismo, manifestó la importancia de que los docentes brinden respuestas claras a los estudiantes sobre sus temores, porque es esperable que los niños y adolescentes los tengan en el inicio de las clases presenciales.

Para enfrentar esas situaciones, es importante que las instituciones educativas estén preparadas en brindar apoyo a la salud mental de los estudiantes. Desde el Ministerio de Salud, a través de la Dirección de Salud Mental, se emiten las siguientes recomendaciones para las familias de los estudiantes y así, volver a clases presenciales de la mejor manera.

RECOMENDACIONES PARA LOS PADRES

* Es esperable que el miedo y otras emociones puedan estar presentes en el periodo de vuelta a clases. Es importante que los maestros puedan alertar sobre esto a los padres, a la par de orientarlos sobre cómo abordar ese tema. Podemos recordarles que la escucha activa toma importancia, que el cuidado con medidas sanitarias (vacunación, lavado de manos, uso de tapaboca, distanciamiento físico y ventilación de ambientes) disminuyen los riesgos de contagios y que volver a clases es poder estar nuevamente con compañeros/ras, amigos/as y maestros/as después de varios meses de no haber podido compartir a más de poder seguir el aprendizaje de contenidos.

* Es muy importante que los padres monitoricen niveles de ansiedad en sus hijos y no solo seguimiento de los contenidos académicos y resultados de pruebas o exámenes.

* Recordarles el uso seguro y supervisado de redes sociales, videollamadas y juegos en línea. Con la sustitución de la escolarización presencial por la virtual en los últimos meses, se disparó el uso de recursos virtuales para estar en contacto con pares y aprender contenidos escolares y con ello los riesgos que las redes sociales implican para los niños y adolescentes. Es muy importante que los padres monitoricen el uso de esos recursos ya que permiten contacto con pares y aprendizaje.

RECOMEDACIONES PARA LOS DOCENTES

La vuelta a clases para los alumnos puede presentarse con sentimientos dispares, es decir, con mucha emoción por el hecho de poder ver y compartir con sus compañeros luego de meses de no poder hacerlo, aunque también con cierto miedo al contagio de ellos mismos y/o de sus familias.

Es de vital importancia que los docentes monitoricen las emociones de sus estudiantes, ya que la aparición de miedo, ansiedad, tristeza es esperable. Para la mejor detección y gestión de dichas situaciones es recomendable que los maestros:

* Puedan tener espacios para conversar, pero por sobre todo escuchar a sus alumnos sobre cómo se sienten al respecto de retornar a clases. Estos espacios pueden ser grupales como individuales. Centrarse en el retorno a clases desde el objetivo de recuperar vínculos en el estudiantado y no solo centrarse en el aprendizaje académico merece un esencial énfasis.

* Identificar a los estudiantes que puedan necesitar un apoyo adicional futuro como, por ejemplo, aquellos que se encuentren en situación de duelo complicado o que hayan sufrido experiencias traumáticas en periodo de confinamiento, o situaciones de dificultades en el aprendizaje o comportamiento.

* Además la importancia de contactar de manera periódica con las familias de sus alumnos, para esto es recomendable sistema de tutoría, es decir que haya un docente designado para un grupo de alumnos a los cuales realizar seguimiento, además de invitar a los padres a hacer llegar sus dudas o sugerencias al respecto de la vuelta a clases presenciales teniendo en cuenta que el proceso es dinámico.

* También, y no menos importante, es que los docentes monitoricen sus emociones, en tiempos de tanta incertidumbre. Por lo que se podría implementar algún sistema de tutoría para seguimiento de los/ las docentes desde cada institución educativa. De todas formas, que los docentes no olviden su importante labor y refuercen medidas de autocuidado sería ideal para estos tiempos (el autocuidado involucra medidas como alimentación equilibrada, cuidar la calidad y cantidad de horas de sueño y favorecer momentos de dispersión diarios).

SIENDO DOCENTE, ¿CÓMO PUEDO AYUDAR A LOS ESTUDIANTES Y SUS FAMILIAS?

Los docentes deben tener en claro cuáles son los principales puntos a tener en cuenta para cuidar la salud mental de sus estudiantes durante el retorno a clases presenciales.

* Es importante que los docentes puedan guiar a sus estudiantes acerca de reflexionar sobre cómo la experiencia de confinamiento nos ha afectado personalmente a nivel emocional, cómo ha afectado a nuestros amigos/as, a la clase, a la institución educativa y al país, de forma que se pueda aprender de los aciertos y errores. Poder agendar estos espacios dentro del cronograma de actividades, ya sea un día a la semana o bien en un horario de alguna materia que pueda empalmarse con el tema, de tal manera que esté prevista de realizar periódicamente.

* Validar las emociones que puedan generar el retorno a clases, es decir, es esperable que puedan aparecer ansiedad y tristeza. Conversar sobre eso con los estudiantes, animarlos a expresarse, y expresarles que los entendemos y los docentes son apoyo para los estudiantes.

* Recordarles que la prioridad del retorno a clases no se centra en lo académico si no en retomar vínculos con sus pares y docentes. Favorecer actividades que faciliten el retomar vínculos a la par de seguir el aprendizaje académico. Es muy importante que los docentes puedan monitorizar niveles de ansiedad en sus estudiantes y no solo seguimiento de los contenidos académicos y resultados de pruebas o exámenes.

* Animarlos a conversar con sus familiares acerca de cómo se sienten, si es necesario actuar de nexo entre estudiantes y sus familias, hacerles saber que los docentes pueden funcionar como nexos entre alumnos y padres en algunos casos.