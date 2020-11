El jefe Antisecuestros, Nimio Cardozo, destacó en entrevista con la 780 AM que entre las evidencias recolectadas de los chalecos de los epepistas abatidos no se hallaron indicios sobre el paradero del secuestrado Óscar Denis, aunque resaltó que sigue pendiente que sean inspeccionados los celulares y otros elementos encontrados en poder de los guerrilleros muertos.

Lo que sí pudo confirmar fue que se constató que el EPP fue el autor del asesinato del peón Daniel Benítez Acosta (51), trabajador de la estancia Nelly Victoria, en Bella Vista Norte, Amambay, el pasado 1 de octubre.

Cardozo detalló que cinco días después del secuestro del exvicepresidente de la República, Óscar Denis, la FTC recibió la información de que estaba desaparecido un trabajador de la estancia perteneciente al ganadero y expolítico Pablino Mendoza. Acotó que esta estancia ya hacía sido atacada en el pasado por los epepistas.

“Según los familiares de la víctima, el peón salió a hacer control por uno de los linderos pero ya no volvió más. Entonces envié gente y el cuerpo fue encontrado al otro día y vimos que murió a golpes. Según el médico forense se utilizó un material contundente (le destrozaron la cabeza)”, comentó el uniformado.

Si bien en un principio se presumió como un caso aislado, ya que el EPP acostumbra a ajusticiar y fusilar, no se descartó que sea el grupo en cuestión el responsable del crimen porque había informes de inteligencia que hacían suponer que los guerrilleros estaban allí tras el secuestro. “Lo que no nos cerraba era que muriera a garrotazos y no con un arma de fuego, era la única variable que no nos cerraba en el análisis”, dijo sobre el punto.

El jefe Antisecuestros indicó que a su parecer este asesinato fue cometido en un momento de desesperación y que confirma que los epepistas comenzaron a salirse del manual. “No tienen el mismo patrón y hacen otras actividades, y ahora todos los casos que vayan apareciendo serán investigados de otra manera y ya no serán casos aislados”, anunció.

En otro momento, sobre el caso de Óscar Denis, el entrevistado dijo que no hubo un pedido de dinero para la banda criminal, sino que solo alimentos para las organizaciones indígenas y campesinas, por lo que siguen analizando si es un secuestro o una privación ilegítima de libertad. “En otros casos hubo canales de negociación o directamente pedidos expresos de dinero. Este no fue un secuestro con fines económicos”, acotó.

Por otra parte, Cardozo reconoció que no se tiene conocimiento que los malvivientes reciban apoyo político tras Patria Libre, pero que sí hay organizaciones de otros países (Argentina, Venezuela, Colombia y España) que apoyan al EPP propagandísticamente. “Es como una hermandad, tienen afinidad entre ellos, se solidarizan y buscan los canales de comunicación”, dijo sobre cómo tienen contacto.

Así también indicó por último que hubo muchos integrantes que desertaron del grupo criminal y que actualmente viven en Argentina.