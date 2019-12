La Administración Nacional de Electricidad (ANDE) no da a conocer cuál fue el acuerdo para la contratación de potencia de Itaipú para los próximos años. Únicamente promete que la tarifa no se verá afectada. El anterior acuerdo bilateral con Brasil (el cual fue anulado ante la crisis política) incluía puntos muy perjudiciales para el Paraguay.

Luis Villordo, presidente de la ANDE, mencionó en el programa Cara o Cruz (Unicanal) que finalmente se llegó a un acuerdo con su par brasileña Eletrobras para la contratación de potencia del 2019 al 2022 de la Itaipú Binacional. “Paraguay ha dado un fiel cumplimiento al tratado de dar un contrato a largo plazo”, refirió.

El anterior acuerdo fue muy cuestionado y casi le costó el puesto al presidente Mario Abdo Benítez. Ahora este segundo se maneja con sumo hermetismo y se desconoce cuánta será la potencia contratada por la ANDE de la hidroeléctrica.

Consultado sobre ese punto, la autoridad nacional contestó que “el contrato va a ser público, pero aún falta una fase a ser realizada. En la ANDE debemos someter a la asesoría legal y luego por una resolución refrendar el contrato, para remitir a la Eletrobras e Itaipú. En Brasil debe hacerse lo mismo“.

Lo único que sí pudo confirmar (de modo a intentar calmar las voces críticas y evitar las suspicacias) es que “no habrá aumento de tarifa” de la electricidad en los próximos años. “Tenemos la seguridad de eso con la proyección. El no aumento de la tarifa es una consecuencia de la negociación. Ese fue uno de los ejes primordiales. Con el grupo anterior faltó un poco de calma y tranquilidad para llevar una negociación”, argumentó.

En entrevista con la 730 AM, Villordo aseguró que no están faltando a la transparencia al no dar a conocer el preacuerdo con Eletrobras y estimó que, a más tardar, el jueves será totalmente público.

“Son más de cinco consejeros que vieron la viabilidad técnica del acuerdo, que es ampliamente justo para las partes (…) Es un acuerdo justo y beneficioso (…) Ha llegado a un punto razonable para las partes y no sería conveniente para mí expedirme mucho sobre el tema, pero es totalmente razonable”, resaltó.

Acta secreta que puso en vilo al país

El 24 de mayo pasado, los presidentes de Paraguay, Mario Abdo Bení­tez, y de Brasil, Jair Bolsonaro, a través de sus altos representantes, fir­maron el acta secreta de la Itaipú, que fue conocida recién dos meses después, tras la renuncia del ingeniero Pedro Ferreira a la presiden­cia de la Ande.

Según La Nación, el acuerdo implicaría un grave perjuicio a la empresa estatal, que llegaría a los 270 millones de dólares al cierre del 2022, teniendo en cuenta que para el año siguiente recién están previstas nuevas negociaciones entre los copropietarios de la hidroeléctrica.

El daño que se causaría al país es como consecuencia de la elimina­ción del uso de excedentes por parte de la Ande, que le permite man­tener el precio de sus tarifas. El intento fue ampliamente repudiado por todos los sectores del país y desde el sector político se propuso un juicio político al jefe de Estado, pero no prosperó.