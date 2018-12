El titular de la ANDE, Pedro Ferreira, visitó los estudios de la radio 970 AM y mencionó que “la temporada se viene difícil”, en lo que respecta a los transformadores de media tensión ubicados en los barrios y en líneas de media tensión que tienen contacto con los árboles.

Refirió que el lunes y martes se registró mucho calor y que ante el excesivo consumo de electricidad, a eso de las 21 horas, 111 transformadores salieron de funcionamiento en Asunción y otros 300 en el interior del país. Mientras que el viernes pasado, a la siesta, entre las 14 y 16 horas, se registró el pico máximo de consumo; en ese sentido el papel preponderante fue el uso del aire acondicionado.

“Los días de mucho calor, tiene que tener moderación con el uso. Si todo el barrio prende todo el aire, salta o se quema el fusible del transformador y se queda todo el barrio a oscuras”, indicó.

Queriendo encontrar una causa, Ferreiro dijo que el 95 % no declara bien cuál es la carga de consumo, aunque en la práctica tampoco, según reconoció, colabora mucho tener conocimiento de este dato por problemas informáticos de la ANDE. “En la práctica no sirve que solo una de 20 familias declare que consume más energía. Acá se armó un círculo vicioso, porque la ANDE no indaga y las personas no declaran”, añadió.

El presidente de la entidad sostuvo que para intentar dar una solución en este aspecto, pondrán en vigencia un plan piloto, el cual será un proceso que llevará dos años y abarcará a miles de familias asuncenas de la zona de Villa Morra y Recoleta. Explicó que la idea es ir uniendo los transformadores a los medidores, de modo a saber si hay aumento en el consumo.

Durante la entrevista radial, remarcó que la infraestructura de distribución no está acorde al crecimiento de las familias y que incluso “estamos peor que antes”. “En el 2019 vamos a sufrir por los cortes normales y los programados para las mejoras”, adelantó.

"Tendría que tener, para solucionar todo, un cheque por unos US$ 1.000 millones”, remató.