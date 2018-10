“Desde esta noche aumenta el pasaje, el equipo económico recomendó seguir con el subsidio”, confirmó el ministro de Hacienda, Benigno López, en conversación con la radio Monumental.

El servicio convencional pasará de 2.200 guaraníes a 2.400 guaraníes (100 guaraníes serán subsidiados por el Gobierno) y el diferenciado pasará de 3.600 guaraníes a 3.700 guaraníes (subsidio será de otros 400 guaraníes).

Consultado por la prensa, el mandatario Mario Abdo solo atinó a responder que durante el transcurso de esta jornada se dará a conocer el decreto con los nuevos montos del pasaje y el correspondiente subsidio. “Es una pequeña suba y un pequeño subsidio”, resaltó el mandamás.

César Ruíz Díaz, titular de Cetrapam, refirió que de esta manera el Gobierno deberá subsidiar entre 625.000 y 650.000 dólares mensuales a las empresas transportistas que están al día.

“En los primeros días la ciudadanía rechaza y busca otras alternativas, pero que luego acepta. Los que viajan en transporte público lo hacen por necesidad y no por placer. Evidentemente no queda de otra y se tiene que usar el servicio de transporte público”, indicó a la 970 AM.

PIDEN REAJUSTE SALARIAL

A su vez, Julio López, presidente de la Confederación de la Clase Trabajadora (CCT), indicó a la misma emisora radial que están analizando este reajuste del pasaje y que en la fecha la central sindical tendrá una reunión para sentar una postura respecto a una urgente medida de actualización de los valores de los salarios.

Alegó que el incremento del pasaje repercute en muchos aspectos en la vida cotidiana, pero que especialmente afecta a los sectores desprotegidos.

“Antes ya decíamos que era necesario el reajuste salarial de un 30 %, pero el valor subirá con el incremento del pasaje”, puntualizó.