Contrariamente a la percepción que posee el ministro Eduardo Petta (MEC) de haber “salvado la educación”, los docentes y directores de escuelas y colegios lamentan que no funciona la metodología de enseñanza virtual y señalan la falta de liderazgo y planes realistas para que los estudiantes realmente aprendan.

Luis Ramírez, psicólogo y orientador educacional, señaló a la radio Universo 970 AM que existe mucha incertidumbre en el ámbito educativo del sector privado. “Hay dos grandes dificultades, la pedagógica por un lado y la económica por otro. El problema se viene ahora porque habrá un año de deuda de colegio y se sumará al que viene”, indicó.

El entrevistado refirió que la pandemia hizo visible un problema que ya existía, desnudó un sistema que no funcionaba y que ahora posee un agravante por la crisis.

Consultado cómo cerrará este año lectivo, dijo que será complejo evaluar este año académico y que a su parecer se deberá dar continuidad al año siguiente. “Tenemos que elegir algunos objetivos reales, o vamos a hacer todo y vamos a hacer nada a la vez”, agregó.

Luis Ramírez, psicólogo y orientador educacional: "Hay dos grandes dificultades, la pedagógica por un lado y la económica por otro".



ESTUDIANTES NO APRENDEN

Vidal Ortega, secretario general adjunto del Sindicato Nacional (OTEP – SN), indicó que la realidad es totalmente opuesta a la que cree el Ministerio de Educación, que asegura que la educación a distancia está resultando de maravillas.

“Iniciamos esta segunda etapa con la misma realidad que la primera, no hay mejoras ni avances, no hay materiales impresos que se prometieron a los docentes, no hay capacitación. De 10 alumnos, tres o cuatro te responden y hacen la tarea, realmente es preocupante, es compleja la situación. ¿Qué vamos a calificar a los alumnos a fin de año?”, sostuvo.

El entrevistado mencionó que muchos ya dejaron de estudiar, e incluso los propios padres optan que sus hijos repitan el año lectivo. Dijo desconocer el nivel de deserción escolar.

Ortega adelantó que se van a reunir en su gremio para analizar las acciones a tomar de ahora en más ante la crítica situación que se registra en el ámbito educativo.

¿Qué hacemos con este año lectivo?

Evaluación de los gremios docentes.

Habla Vidal Ortega, Secretario General Adjunto de la OTEP-SN.



SALVAMOS LA EDUCACIÓN

El ministro de la Educación y Ciencias (MEC), Eduardo Petta recordó que las clases presenciales fueron suspendidas este año a raíz de la pandemia y se implementó la enseñanza virtual y según cree, se salvó la educación. Para esta segunda etapa la calificación será cuantitativa, evaluación que se complica porque solo el 30% de los alumnos tiene acceso a internet.

“Creo que en esta pandemia salvamos la educación. Ahora, el segundo desafío es llegar a noviembre a una educación distinta”, expresó el ministro en una entrevista con La Lupa.

Asimismo, acotó que lo primero es la salud y la educación de los niños que no se deben cortar. “El ministerio se esfuerza para continuar”, apuntó Petta.