La falta de insumos y medicamentos como el anestésico sevoflurano persiste en el Hospital Pediátrico Acosta Ñu y afecta a pequeños que requieren de atención para continuar con sus tratamientos como es el caso de un paciente que padece parálisis cerebral infantil, tiene tres años y por falta de anestésicos no pudo continuar su terapia de rehabilitación, denunció su madre Emilce Britos en contacto con la Ñanduti.

“El sigue tratamiento ambulatorio y cada seis meses se le aplica la dosis para que sus músculos no estén tan tensos, lo que facilita la terapia de rehabilitación y la última infiltración se le debió aplicar el 18 de octubre, fuimos con mi hijo en ayunas, esperamos y recibimos la mala noticia de que se suspendió por falta de insumos”, contó la madre.

La mujer explicó que la toxina botulínica ellos se encargan de comprar pero es el anestésico lo que está en falta en el centro asistencial. “Hoy volví y me dijeron que no hay y que no saben cuándo habrá y que no es solo el anestésico lo que falta sino 8 medicamentos de una lista de 16”, agregó.

Con esta situación, el proceso de rehabilitación de su hijo queda estancado y lamentó que al igual que ellos, otros familiares atraviesan por la misma o una peor situación junto a sus pequeños que llegan con diferentes dolencias.

“Me sentí una mendiga y es triste la realidad de muchos compatriotas, es un estrés más de todo lo que implica el tratamiento y encontrarnos con este obstáculo, es muy triste”, puntualizó.

El Acosta Ñu ya suspendió cirugías por falta de medicamentos para el procedimiento en casos simples y complejos y desde el MSP anunciaron que el desabastecimiento continuará porque ya no cuentan con recursos financieros para nuevas compras de medicamentos para lo que resta del año .