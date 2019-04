El hecho se reportó después de la medianoche en las inmediaciones del estadio Feliciano Cáceres, donde hallaron una cabeza de chancho, sobre una madera cubierta por una tela negra.

El hocico estaba liado con una cinta roja y el cuchillo para asado clavado en la cabeza sostenía el papel manchado que decía: “Celso Cáceres, comisión directiva en la Ruina”. También había tres velas alrededor.

“Es increíble, esta gente no tiene cura, quieren perjudicarle al Sportivo Luqueño, no le quieren, Richard Torres, Dani Rodríguez y demás son los que están detrás”, comentó un aficionado a la 970 AM.

Responsabilizó directamente a los simpatizantes de la lista opositora a Celso Cáceres, actual presidente del club y a la vez candidato para las próximas elecciones.