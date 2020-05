El profesional médico fue tajante al afirmar que, los que estuvieron detrás de las irregularidades en la compra de insumos médicos, son verdaderos ‘mercaderes de la muerte’, además son personas insaciables y con hambre de dinero.

Añadió que tampoco les importó hacer negocios a costa de la vida de los pacientes trayendo “basura” como medicamentos para cuidados críticos, indicó.

Irala estimó de desencadenarse una crisis de casos del nuevo coronavirus, probablemente se llegue a lamentar situaciones tristes.

“Nosotros estamos utilizando equipamientos que teníamos disponibles al momento de la declaración de la cuarentena, y posterior a eso prácticamente nada más llegó. No llegaron los equipos y si llegaron son equipos basuras, equipos que no se pueden utilizar evidentemente por eso fueron rechazados completamente”, expresó en contacto con 1000 AM.

Señaló que los responsables de la compra de insumos médicos, son personas inmorales, con una falta de ética en un terreno donde debe primar por sobre todo la valoración de la vida y la salud.

“Cansados de la falta de respeto y de consideración, exigimos respeto y dignidad hacia nuestra profesión por lo que estamos evaluando ir a un paro general”, puntualizó el profesional médico.

Cabe recordar que los profesionales de blanco se manifestaron ayer exigiendo la reglamentación de la Ley de Jubilación Médica que hace más de un año fue promulgada.