Esta mañana se llevó a cabo la inauguración de la ampliación del área de urgencias para atender a casos de cuadros respiratorios. La Municipalidad de Mariano Roque Alonso invirtió gs 94 millones. No obstante, insumos y los equipos de protección serán proporcionados por el Ministerio de Salud.

La directora del hospital, Silvia Giménez, en comunicación con la 970 AM mencionó que la ampliación del área de urgencias, será utilizada para consultas de pacientes que presentes síntomas de cuadros respiratorios, por lo que está separado de todo lo que es el área hospitalaria.

“Actualmente tenemos separadas nuestras áreas de respiratorios en la parte de urgencias y los no respiratorios estamos haciendo en el consultorio. Los consultorios externos estamos haciendo en la parroquia, para no mezclar los pacientes que no tienen síntomas respiratorios”, indicó Giménez.

Especificó que para la comodidad de los médicos y el personal de enfermería, contarán con espacio designado para el cambio, donde podrán colocarse todos los equipos de protección. “Podrán bañarse y desinfectarse una vez que hayan terminado su guardia para no salir con la indumentaria del hospital”, explicó.

La directora del hospital, resaltó que el Ministerio de Salud provee de medicamentos e insumos para todo el plantel médico y que gran parte de equipos de protección llegaron esta mañana.

“Todo lo que son batas, gorros, botas, tapabocas es lo que llegó. Estamos todos muy contentos y se nota la satisfacción de la gente, estamos teniendo el área separada ya desde el inicio de la cuarentena y toda la pandemia, nosotros iniciamos ya con la separación y gracias también al apoyo del cura párroco, llevamos ahí nuestros consultorios de crónicos y control prenatal para no mezclar” acotó.

La inversión de la ampliación fue solventada por la Municipalidad de Mariano Roque Alonso y fue de gs 94 millones.