Varios jóvenes fueron víctimas de robos en la discoteca TAO de San Bernardino, realizaron sus denuncias, pero el local no permitió el ingreso de la Policía Nacional. El año pasado el mismo pub impidió que los bomberos ayudaran a un joven que quedó colgado por 40 minutos tras realizar el salto bungee.

Ángel Acuña denunció que su hijo y unos amigos fueron víctimas del robo de sus pertenencias durante una fiesta realizada el fin de semana en la conocida discoteca TAO de San Bernardino.

En entrevista con la radio Universo, el hombre contó que entre 10 personas adquirieron una mesa por 2 millones de guaraníes para “farrear” y que cada uno pagó 180.000 guaraníes por la entrada. Antes de ingresar al local bailable, tuvieron que pasar por un estricto control de seguridad.

Acotó que el local se jacta de ofrecer diversión a la clase alta y que inclusive a un amigo de su hijo no le dejaron reservar un sitio porque no pertenecía al ambiente. Lamentó que, en cambio, deja pasar a gente que roba los objetos personales y que no garantiza la debida seguridad.

De las 10 personas que estaban solo en una mesa, cinco sufrieron el despojo de sus teléfonos celulares. “No es que dejaron sobre las mesas. A la novia de mi hijo le quitaron de la cartera su cédula, tarjeta de crédito y celular. A otras del pantalón. En una mesa que estaba al lado también otras dos personas se quejaron de lo mismo”, añadió.

Acuña relató que las víctimas se dirigieron a la comisaría a radicar la denuncia correspondiente. Allí encontraron a otras cuatro personas que denunciaban lo mismo. Luego volvieron con los agentes policiales, pero los guardias de seguridad no permitieron el ingreso al boliche en cuestión.

El padre cuestionó que ningún representante salió a dar la cara y recordó que el año pasado un muchacho quedó colgado durante 40 minutos por realizar el salto bungee. En ese entonces tampoco dejaron ingresar a los policías y bomberos voluntarios.

Uno de los responsables del local como gerente comercial es Pablo Ferreira, hijo de Pedro Ferreira expresidente de la ANDE, que el 6 de enero del año pasado atropelló en estado etílico a un ciclista al que no asistió antes ni después del accidente y además intentó burlar los controles de alcotest, que finalmente dio positivo.