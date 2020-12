Desde la Cámara de Comercios de Ciudad del Este anunciaron que, en caso que el Gobierno decrete nuevamente fase 0, no acatarán dicha medida. Indicaron que están a favor de los controles sanitarios y sugieren que las autoridades pertinentes multen por incumplimiento del protocolo sanitario.

Iván Airaldi, vocero de la Cámara, dijo en entrevista con el programa Tempranísimo de Universo 970 AM, que están en conocimiento de la intención del Gobierno de volver nuevamente a fase 0. Al respecto, indicó que ayer los comerciantes se reunieron con Roberto González Vaesken, gobernador de Alto Paraná, donde solicitaron iniciar de vuelta la campaña de desparasitación. En dicha reunión también acordaron no acatar ningún retroceso, en caso que se presente.

“En los gremios acordamos no acatar ningún retroceso de fase por la crisis económica que pasa la región, estamos aún en proceso de recuperación. El Gobierno no llegó a asistir crediticiamente y no llegaron las herramientas como se había planteado, y estamos haciendo lo posible con lo que tenemos”, expresó y al mismo tiempo dijo que están a favor de que se busque el equilibrio entre la salud y la economía.

Según mencionó, las autoridades correspondientes deben aplicar controles para el cumplimiento de las medidas sanitarias, especialmente en los lugares de esparcimientos a fin de disminuir los contagios.

A su criterio, se debe aprender a trabajar con el Covid-19 ya que el panorama es todavía incierto debido a que no se sabe qué efectos tendrá la vacuna y tampoco la fecha que esta llegaría a nuestro país.

Por otra parte, dijo que hasta el momento no se pudo instalar una mesa de crisis con los representantes del Estado a fin de alinear acciones, hecho que reprochó ya que la situación se está volviendo crítica.

Finalmente, señaló que el Gobierno debe tomar acciones para ayudar a las Pymes golpeadas por la pandemia a fin de volver a mover la rueda de la economía.