Pablo Seitz, director de Contrataciones Públicas, mencionó a la 970 AM que con el Ministerio de Hacienda están elaborando la reglamentación del uso del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), ya que últimamente se usa para evitar transparentar uso del dinero público.

“Para no dejar liberado en un alto nivel de discrecionalidad, no solo si se puede o no, sino que cuándo es conveniente y cuándo no lo es”, remarcó.

El funcionario explicó que el PNUD puede utilizarse para la contratación del Estado de servicios o bienes siempre que cuente con una ley que la respalde; la mayoría de las veces se incluye en el Presupuesto General de Gastos de la Nación.

Seitz indicó que pidió informes a Petropar por las sospechas de que está contratando irregularmente a través del PNUD. Hasta ahora son licitaciones de US$ 3,3 millones para mejorar la alcoholera en Troche, que se hicieron al margen de la ley.