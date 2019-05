Dany Durand, titular del Ministerio de Urbanismo, dijo a radio Ñanduti que los 66 millones dólares donados por la República de Taiwán que en principio iban a ser utilizados en el proyecto para la construcción de viviendas en la zona de la Costanera Norte, deberá ser destinada a otros proyectos.

Criticó duramente a la Intendencia de Asunción, por no dar respuesta al pedido de aprobación solicitado ya en octubre del año pasado. Su institución pretende comprar del municipio las 64 hectáreas para construir allí las viviendas sociales.

“En octubre del año pasado el presidente Mario Abdo me informó que teníamos una donación de 66 millones de dólares y que iba a entregarse 13 millones por año. Si eso no usás, eso se devuelve. Tuvimos la paciencia necesaria para explicarle (al intendente Mario Ferreiro) que íbamos a solucionar el problema eterno de los bañados”, dijo.

Sin embargo, Durand lamentó que el jefe comunal decidió implementar una traba burocrática para no ceder los terrenos, ocasionando que Taiwán evalúe destinar el dinero en cuestión a otros proyectos sociales.

“Nosotros tenemos la buena voluntad, pero hay inoperancia (de parte del municipio). Tengo que separar la amistad, lo conozco (a Mario Ferreiro) hace 40 años y le tengo mucho aprecio como disc-jockey, pero le tengo poca estima como un trabajador social”, lanzó. “Estoy indignado, esto es una verdadera vergüenza, me duele pasar por las plazas invadidas, siendo que ya tenemos la solución”, puntualizó.

CONCEJAL PRESENTARÁ URGIMIENTO

Así también el concejal asunceno Orlando Fiorotto (ANR) lamentó la desidia y falta de interés de Mario Ferreiro respecto a esta cooperación internacional. “Aproximadamente desde el mes de octubre iniciaron las negociaciones. Hasta ahora el equipo de Mario Ferreiro no da definición a la cuestión. Estamos observando falta de voluntad política de la administración municipal porque hace meses que el ministerio de Urbanismo dice que hay que solucionar porque el Gobierno de Taiwán está preguntando insistentemente”, dijo.

Ante esta situación, el edil anunció en conversación con la radio 970 AM que en la brevedad presentará una nota de urgimiento al intendente para que pueda dar una solución.

“Esto ya colmó el vaso. Demostramos que no tenemos interés en recibir esta cooperación. Van a seguir los damnificados ocupando plazas”, cuestionó. “Siempre existe un motivo que no se manifiesta, hablan del proyecto tipo Puerto Madero que quiere llevar a cabo esta administración, pero no tengo información sobre eso”, añadió.