Cuarenta barrabravas del Olimpia pasarán encerrados los próximos 15 días en la Agrupación Especializada, mientras que 117 hinchas de Cerro Porteño quedarán en la Fope.

“Por perturbación de la paz pública le meten a todos en la misma bolsa, el Código Penal habilita a penas menos gravosas, me defendido no tiene antecedentes ni proceso pendiente”, explicó el abogado Daniel Garcete en entrevista con Universo 970 AM y detalló que su cliente no cuenta con antecedentes ni proceso pendiente, por lo que solo correspondía un arresto domiciliario hasta que se aclare el caso.

Otro defensor, Armando Maldonado, alegó que a su cliente lo trajeron de manera totalmente arbitraria, ya que solo fue como un simpatizante más que adquirió su entrada para observar el partido.

El fiscal Eugenio Ocampos fue quien formuló la imputación contra los 157 hinchas por los hechos de perturbación de la paz pública, daños a obras construidas y transgresión a la ley por la no violencia en los estadios deportivos.

Por otro lado, Pablo David Pérez Ordano y Guillermo Rafael Benítez Barrios fueron imputados por transgresión de la ley de armas y perturbación de la paz pública.

Sin embargo, todavía no existe ningún imputado en relación a la muerte de hincha Denis Saúl Carmona (28). La autopsia reveló que el joven recibió un disparo que atravesó los pulmones y quedó alojado en la axila derecha.