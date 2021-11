“Se está trabajando con muchísima calidad, está mejorando cada edición, muchas empresas quieren sumarse y ser sponsor cada año, yo creo que demuestran lo que se puede hacer en Paraguay con disciplina y trabajo”, comentó Cartes en entrevista con Gen.

Destacó que la carrera de caballos es un deporte sano, del cual siempre se declaró un fan y que se siente muy contento y animado con la altísima convocatoria.

Los 22 caballos participantes fueron adquiridos exclusivamente del remate de la Marcha Criolla, que se realizó en agosto pasado.

En cuanto a los premios, el primer puesto en doma es de US$ 3.000; el segundo, de US$ 1.500; el tercero, de US$. 1.000 y el cuarto de US$ 500.

Respecto a la competencia de lazo, el primer lugar recibeUS$ 4.000; el segundo, US$ 2.000, el tercero US$ 1.500 y el cuarto con US$ 500.

El concurso de la Ganadera Sofía y Chajha, en la Expo Rodeo Trébol, en Loma Plata, inició este viernes y finaliza hoy.