El expresidente de la República Hora­cio Cartes tiene visa válida hasta el 2021 porque ese tipo de autorización no se otorga en coincidencia con el período del mandato, aclaró su exministro de Relaciones Exteriores Eladio Loizaga.

“Normalmente se otorga visa a funcionarios por el período que va a durar sus funciones, pero en este caso se da por un período de cinco años (Car­tes)... y no es que hay una coin­cidencia con el período que uno ejerce el cargo”, aclaró en declaraciones realizadas a radio 970 AM.

Fue al referirse a las publica­ciones del diario Abc Color, a las que calificó de infunda­das. “Cuando tenemos una información así y para ganar credibilidad hay que tener las pruebas. Los ex mandatarios tienen el derecho de tener un pasaporte diplomático por su condición de expresiden­tes. Lo tiene Duarte Frutos (Nicanor), lo tiene Franco (Federico)”, expresó.

Explicó seguidamente que en estos casos la embajada esta­dounidense y otras embaja­das del mundo pueden tomar dos acciones: “O efectiva­mente no pueden desmen­tir ni confirmar o confirman la información, tal como ha pasado en varios casos, como con las autoridades venezola­nas, donde les dijeron direc­tamente ustedes no pueden entrar, lo que no es este caso, absolutamente”, aseguró.

Mencionó también que el ex jefe de Estado ha demostrado una sólida amistad con Estados Uni­dos durante el tiempo que estuvo al frente del Poder Ejecutivo. “Nosotros le hemos acompañado per­manentemente y eso lo ha demostrado suficiente­mente a través de la Canci­llería Nacional”, manifestó.

Loizaga mencionó además que hay un decreto que rige desde la época del ex man­datario Federico Franco, en el cual se establece quiénes tienen el derecho a obtener un pasaporte diplomático. Primero está el presidente de la República; segundo, el vicepresidente y luego vienen los ministros de la Corte, los ministros del Poder Ejecutivo, los emba­jadores y los funcionarios de la Cancillería.

“Nosotros siempre nos hemos regido por esa ley y hay un artículo que le da una discrecionalidad por razones de servicio al can­ciller. En ese contexto, los presidentes de la República tienen derecho a contar con pasaporte diplomático de por vida”, afirmó.