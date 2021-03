Cada ampolla de Atracurio tiene un costo de G. 50.000 en Clorinda y acá se vende a 90.000 a 115.000 guaraníes, y esa posibilidad de compra no siempre está disponible y dependen de personas que les traigan desde la frontera, explicó Adelaida Villagrán familiar de un internado en terapia del INERAM.

Al principio, debían entregar 40 ampollas diarias y luego bajó a 20. “Cuando empezamos a hablar y salir en los medios ya pedían 10 por día”, señaló a HOY.

Otro medicamento que se requiere en forma diaria y en grandes cantidades es el Midazolan que antes de la pandemia era comercializado a 20.00 guaraníes cada ampolla y ahora el precio puede llegar hasta los 60.000 guaraníes por ampolla.

“Están jugando con nosotros porque esto tenemos que comprar cada día y todo suma y ya no se puede solventar los gastos, hay gente que no está consiguiendo los medicamentos que se le pide y sigue habiendo gente solidaria pero ya no dan más”, afirmó otra familiar apostada fuera del centro hospitalario.

Varias son las familias que venden o empeñan los pocos bienes que tienen y que en muchos casos hasta son sus herramientas de trabajo como los vehículos pero para cubrir gastos no tienen de otra.

“Hay gente que no tienen nada para vender y no tienen a quién recurrir”, contó otra mujer que envió un mensaje de reproche a los gobernantes que no dan la cara y encubren la corrupción que finalmente repercute en la falta de medicamentos, insumos y empobrece aún más a la población que se endeuda para comprar todo lo que falta.

Con relación a la suba excesiva de precios de medicamentos, la Doctora María Antonieta Gamarra, directora de la Dirección de Vigilancia Sanitaria afirmó en contacto con radio UNO, que en los recurrido semanales que realizan con las bocas de expendio de medicamentos encontraron solo un lugar donde el precio de venta esté excedido.

Como Dinavisa lo que pueden es fijar precios de los productos y controlar que se cumplan los precios de venta al público.

Señaló que ambos medicamentos, el Atracurio y Midazolan son importados por lo que la disponibilidad también está sujeta a la producción y la escasez de estos dos fármacos se da a nivel regional por lo que los precios tienden a la suba.