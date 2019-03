El cielo estará parcialmente nublado a nublado, soplarán vientos del sureste y la temperatura más elevada será de 29º C.

Para mañana domingo prevén un tiempo cálido, cielo mayormente cubierto, vientos del sureste, precipitaciones leves y dispersas. La mínima estimada es de 20º C y la máxima de 30º C.

El lunes se espera un día cálido, cielo mayormente nublado, vientos del sureste, precipitaciones leves y dispersas. Las extremas irán de 20º C a 29ºC.

El martes ya no se aguardan lluvias, pero sí clima fresco a cálido, cielo mayormente nublado y vientos del sureste. La mínima estimada es de 19º C y la máxima de 28º C.