La ley no reglamenta el uso, portación o venta de armas alternativas que no sean de fuego. La mujeres son las que más optan por munirse de alguna de ellas para contar con un elemento de defensa en caso de agresión.

“Lo que no está prohibido, está permitido”, reza el dicho y el abogado penalista Cheng Kuo lo confirma en el caso de portación de armas alternativas que no son de fuego y su utilización para la legítima defensa.

“No hay prohibición en cuanto a su portación y uso y acá hablamos del uso responsable de cualquiera de estas armas alternativas, esa es la máxima porque cualquiera puede portar un cuchillo porque no está prohibido porque la Ley de Armas 4036/12 sí estipula el uso y portación de armas de fuego”, indicó el profesional.

Cuestionó que las autoridades policiales juzguen sin que les corresponda esta acción alegando la famosa “actitud sospechosa” de una persona en particular siendo que podría tener un elemento como arma de defensa.

“Consideran como un arma y que puede causar daño a terceros dentro de la presunción y así nos está coartando porque no está prohibido, se puede portar y usar para la legítima defensa”, agregó.

Existe una variedad que va tomando cada vez más adeptas en el mercado, porque son las mujeres quienes recurren a la compra de estas armas alternativas como un elemento de seguridad y defensa en caso necesario.

La legítima defensa está contemplada el artículo 19 del Código Penal y establece cuatro elementos, la agresión, el presente, lo racional y necesario, explica Kuo y esta no califica la comparación de bienes. “Si alguien me roba el celular y corro detrás del que me asaltó sin que se de cuenta y sigue teniendo mi celular en su mano es una agresión presente y le aplico la picana eléctrica y recupero mi celular”, señaló.

Opciones con mucha demanda

El gas pimienta, la picana eléctrica, el taser (pistola eléctrica) y el bastón de hierro son los más demandados ya que se encuentran entre los que producen menos daño y son más económicos y fáciles de transportar, explica Fabián López, instructor de tiro de Camping 44.

“El bastón funciona como un arma contundente y sirve para dar un golpe certero, la punta es de acero y el mango de plástico este también lo usan los hombres”, explica López.

Entre la variedad se encuentra el taser, un dispositivo que dispara dos cables a una distancia máxima de 5 metros, se clavan en el individuo y produce una descarga eléctrica de 50.000 voltios, inmoviliza per no causa la muerte ya que se trata de medio ampere.

“Lo que más se lleva por ser más económico es la llamada picana eléctrica, un arma de defensa a corto alcance, de contacto, posee linterna que permite ver al agresor en la oscuridad y liberar la descarga de 18.000 voltios, inmoviliza y produce dolor con un clik”, señaló.

En el caso del gas pimienta que también tiene preferencia, es un gas lacrimógeno que afecta las partes húmedas del cuerpo, inmoviliza y ciega por un tiempo de al menos 5 minutos y también produce dolor, no es de contacto, se presiona y se libera el spray hasta dos metros de distancia”, indica.

El gas pimienta se adquiere ya desde los G 40.000; la picana eléctrica desde G 110.000, el taser y el bastón tienen un costo de 700.000 guaraníes.

“Las personas se acercan a preguntar y nos cuentan sus experiencias como que fueron asaltadas y nosotros le asesoramos porque hay muchas que no tienen mucho presupuesto como para comprar un arma de fuego o prefieren un arma menos agresiva”, contó.

Para la compra de estas armas alternativas no hay requisitos ya que no está reglamentada su venta.