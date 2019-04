Las lluvias y tormentas continuarán en diferentes puntos del país dando paso a un frente frío con el cual los vientos irán rotando al sur. La máxima estimada para hoy es de solo 23º C.

Para mañana domingo prevén un clima fresco a cálido, cielo nublado a parcialmente nublado, vientos del sur y precipitaciones. Las extremas irán de 18º C a 24º C.

A partir del lunes ya no se esperan lluvias. El tiempo se presentará fresco a cálido, con cielo parcialmente nublado y vientos del sureste. La mínima será de 16º C y la máxima de 26º C.

El martes, víspera de feriado, se aguarda una jornada fresca a cálida, cielo parcialmente nublado a nublado, vientos del sureste y luego variables, además de precipitaciones dispersas.